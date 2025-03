La provocadora chicana del Loco Díaz a los hinchas de River al irse de la cancha: “¡Te mandamos a…!”

River logró un triunfo necesario y valioso ante Atlético Tucumán por 1-0, con un gol de Facundo Colidio en el Monumental. El equipo de Marcelo Gallardo venía de sufrir una dolorosa derrota el pasado miércoles en Paraguay, donde cayó por penales ante Talleres de Córdoba en la final de la Supercopa Internacional. Por eso, la obtención de estos tres puntos fue más que importante, no solo le devolvió la alegría a su gente, sino que también le permitió recuperar su mejor nivel.

En la previa del partido, el clima en el Monumental era tenso y caldeado. Tanto así que varios futbolistas del Millonario fueron silbados y reprobados por los hinchas cuando sus nombres aparecieron en las pantallas del estadio. Miguel Ángel Borja, Facundo Colidio, Santiago Simón, Marcos Acuña y Manuel Lanzini fueron los principales apuntados. Sin embargo, en el lado visitante, uno de los más abucheados por todo el Monumental fue Leandro Díaz.

La burla del Loco Díaz a la gente de River

El Loco, reconocido hincha de Boca, posee una rivalidad especial con el Millonario, ya que le convirtió un gol a River con la camiseta de Lanús en el Clausura 2011 que condenó a los dirigidos por Juan José López a jugar la Promoción. Finalmente, perdieron con Belgrano de Córdoba y el elenco de Núñez descendió por primera vez en su historia a la Primera Nacional.

Tras el final del encuentro, el delantero tuvo un fuerte cruce con la hinchada y cuando se dirigía a los vestuarios les lanzó una picante frase: “¡Te mandamos a la B!”. No obstante, eso no quedó ahí y en zona mixta, el exfutbolista de Lanús y Estudiantes, se volvió a burlar de los hinchas del Millonario.

La fuerte declaración de Leandro Díaz sobre la hinchada del Millonario

El cronista de ESPN, Agustín Belachur, en primera instancia le preguntó: “¿Cómo te trató en general el hincha de River? Te silbaron en el aplausómetro“. Por su parte, el Loco, fiel a su estilo, respondió sin pelos en la lengua: “No escuché nada. Te juro, la verdad que no escuché nada. Y si insultaron no lo sé… cómo no se escucha nada“, sentenció.