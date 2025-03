La honestidad de Petroli tras su gran actuación en el empate del Tomba ante Instituto: "Cuando al equipo le cuesta, el arquero..."

Godoy Cruz se llevó un empate 1-1 este domingo por la noche en su visita a Instituto por la fecha 9 del Apertura. En un floja presentación en Alta Córdoba, comenzó ganando con un gol de Santitno Andino al minuto 37. Sin embargo, los locales lograron igualarlo rápidamente a través de Damián Batallini a los 42'.

La gran figura del partido fue, sin dudas, Franco Petroli. El arquero santafesino contuvo 4 disparos a los largo de los 90 minutos, tuvo 2 salidas exitosas y también contabilizó 3 despejes aéreos. Su intervención más importante fue en tiempo de descuento, cuando le tapó un mano a mano increíble a Luca Klimowicz que le podría haber dado la victoria a la Gloria.

El atajadón de Petroli en la última jugada

"Fue una situación de gol para nosotros, en la que habíamos hecho una gran jugada, que lamentablemente no terminó bien y desembocó en una contra de ellos, que salieron muy bien, muy precisos. Tuve la posibilidad de aguantarlo y cuando él me define lo puedo achicar rápido y tirarme y tapar con todo el cuerpo", comentó luego el 1 ante la prensa una vez finalizado el encuentro acerca de ese vital atajadón.

Las declaraciones de Petroli tras el empate de Godoy Cruz

En cuanto a lo que fue su actuación individual, apuntó: "Lo tomo como un mimo personal (lo de ser elegido como figura). Cuando al equipo le cuesta en algunas situaciones, el arquero tiene que aparecer y eso es importante. Pero creo que también eso es porque el equipo somos todos y todos tenemos que rendir. A veces nos toca a los arqueros, a veces son los delanteros. Es parte del fútbol y obviamente que para mí una alegría de poder sostener en este caso y que no hayamos ido con una derrota acá de Córdoba. Tampoco me voy del todo contento porque me convirtieron. Pero bueno, tengo que seguir trabajando y apostar a seguir creciendo".

Finalmente, reconoció que fue un punto positivo para Godoy Cruz por cómo se desarrolló el partido: "Esta cancha es difícil, el rival también. El fútbol argentino es muy complicado, entonces cada vez que salís de tu casa es complicado. Poder rescatar en este caso un punto en este momento que estamos nosotros conociéndonos con el nuevo cuerpo técnico, aprendiendo, tomando su idea nueva... Estamos en construcción, tenemos que sumar y eso se hizo hoy. Ahora que tenemos que revalidarlo en Mendoza", advirtió Petroli.