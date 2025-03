El tremendo reto de Gallardo a Mastantuono que no se vio en TV: “¡Dale o te saco, boludo! ¿Te…?”

River se recompuso del duro golpe que sufrió en la Supercopa Internacional ante Talleres de Córdoba y venció 1-0 a Atlético Tucumán en en un partido donde generó demasiadas ocasiones, pero la la falta de definición de los delanteros, la figura de Tomás Durso y la expulsión de Santiago Simón, hicieron que el Millonario tenga que sufrir de más para conseguir los tres puntos.

De esta manera, el equipo de Marcelo Gallardo regresó al triunfo tras dos duras derrotas, llegó a la línea de los 18 puntos en el torneo Apertura y es escolta de Independiente en la zona B. Por su parte, el Decano de Lucas Pusineri sigue cuesta abajo y está afuera de los 8 primeros del grupo (los clasifican a los octavos de final del certamen).

El fuerte enojo de Marcelo Gallardo a Mastantuono

En el encuentro frente al conjunto del norte argentino, una de las grandes figuras del Millonario fue Franco Mastantuono. El joven que volvió hace unos partidos luego de su participación en el Sudamericano Sub 20 con la Selección argentina, demostró toda su calidad y tuvo varias oportunidades de gol. Sin embargo, en un momento del encuentro, el volante ofensivo recibió un fuerte reto del Muñeco, que no se vio en las cámaras de TV, por una jugada en la que iba trotando y no se movió a pesar de las indiciaciones del DT.

“¡Dale o te saco boludo!. ¿Te saco?, ¿Te cambio ahora? !Dale!”, fue lo que le dijo. En ese preciso instante, el joven futbolista de 20 años fue a hablar con Gallardo para recibir indicaciones y poder continuar en cancha. Finalmente, Franco le dio la asistencia a Facundo Colidio a los 77 minutos para que River sume tres puntos valiosos y pueda seguir firme en la parte alta de su grupo.

El enojo de Gallardo con los plateístas

En conferencia de prensa, el Muñeco reveló que se enojó con varios plateístas que le reclamaron que hiciera modificaciones durante el partido (no hizo ninguna hasta los 81'): "El equipo no me daba ninguna muestra de que tenía que cambiar algo. Lo único que faltaba era el gol, porque el equipo funcionaba. Entonces, ¿por qué iba a cambiar, porque tenía 5 cambios? Escuchaba a algunos: 'Hacé cambios, hacé cambios...'. Yo tenía ganas de decirle a la gente que estaba atrás: '¿No estás viendo que el equipo está jugando bien y no necesita que se toque nada?'", sentenció.

E insistió con lo mismo, para redondear la idea: "No voy a hacer cambios cuando el equipo está jugando bien. Por alguna necesidad tal vez, y nada más por eso. Yo no cambié nada porque el equipo me representaba absolutamente", concluyó Napoleón.