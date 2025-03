El futbolista campeón con Boca que respaldó a Gago y disparó contra Riquelme: "Es público que a mí no..."

Boca sigue sumando en el torneo Apertura. El pasado viernes, el equipo de Fernando Gago goleó 3-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero con goles de Milton Giménez, José Florentín e/c y Miguel Merentiel, y alcanzó su quinta victoria consecutiva en el campeonato local. Además, alcanzó la línea de los 20 puntos y se mantiene como escolta de Argentinos Juniors y Tigre en la zona A.

A pesar del gran rendimiento mostrado en el Madre de Ciudades, el duro golpe que sufrió el Xeneize en la Copa Libertadores al quedar eliminado en la fase 2 por penales ante Alianza Lima, aún no se terminó de digerir del todo y varios todavía apuntan contra el DT y Juan Román Riquelme.

Ahora quien se expresó al respecto fue Carlos Mac Allister, padre de Alexis y campeón con Boca en 1992, quien salió a disparar contra la dirigencia de JR 10: “Es público que a mí no me satisface la presidencia de Riquelme. Es el segundo año consecutivo que Boca no juega Copa Libertadores. En los seis años que está como dirigente no se ha tenido éxito en las incorporaciones ni tampoco a nivel internacional”, sentenció en diálogo con Dupla Técnica.

Mac Allister disparó contra la dirigencia de Riquelme. (Foto: archivo)

“Es solo una opinión, con eso no quiero decir que los que están ahora son unos chorros ni unos atorrantes. Simplemente digo que no me parece una buena gestión. Por otro lado, pienso que Riquelme fue el mejor futbolista de la historia de Boca”, agregó.

Por otra parte, salió a defender a Pintita de las duras críticas que recibió tras la eliminación del certamen continental contra el equipo de Pipo Gorosito: “No creo que lo de Gago sea un ciclo cumplido, creo que hay que darle tiempo. Hay que ver si los refuerzos que llegaron son los que él pidió. Se quieren analizar a la ligera muchas cosas, un libro de pases no va a solucionar todo lo malo que se hizo anteriormente. Creo que Gago tiene una buena visión del fútbol, creo que el fútbol que se juega hoy debe ser ofensivo”, remarcó.