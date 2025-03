Cristán López, rey del Vendimia de turf: "Creí que no volvería a competir"

La sonrisa le desborda de la comisura de los labios. Cristian López levanta los brazos encima del caballo, una extensión de su cuerpo. La gente que reventó las gradas del Hipódromo de Mendoza lo aplaudan y lo ovacionan. Las lágrimas de emoción afloran por su cuerpo y él agradece con los brazos en el alto.

Es el nuevo rey del Vendimia de turf, que celebró un nuevo Clásico ante 20 mil almas: "La verdad que no lo puedo creer. Volver a ganar otra vez un clásico tan importante como éste. Solo me queda agradecerle a toda mi familia, a los dueños, cuidador, al caballo y a los creyeron en mí. Simplemente gracias", dice, como puede, o como le sale, el jockey triunfador.

Code Breaker y Cristian López, dueños del 2025.

Claro que antes de este momento de ensueño, a Cristian la vida le puso una tremenda prueba por delante: "Tuve una caída muy fuerte en la presentación anterior al Vendimia. Me lesioné fuerte el hombro, parte del brazo y la cara. Pensé que no iba a volver a correr pero por suerte me equivoqué".

Esa piedra que le pusieron por delante fue apenas un reto para seguir creyendo en sus condiciones y un CV que es envidiable: ganó cuatro veces el Clásico Vendimia y otras dos el Patrono Santiago, completando cartón lleno al dejarse ambos premios en este 2025: "No hay otra receta más que constancia y trabajo. Esa es la única fórmula del éxito".

Con 47 años y un enorme recorrido, López sabe muy bien que la cuenta regresiva hacia el desenlace de su tremenda carrera está activada: "Solo quiero disfrutar de este momento con mi familia y los que lo hicieron posible. Después pensaremos en cómo sigue todo", cerró.