Campuzano reveló el drama familiar que vivió mientras jugaba en Boca: “No quería jugar más”

Jorman Campuzano se fue de Boca sin demasiado ruido, pero ahora, desde Colombia, reveló el drama que vivió mientras vestía la camiseta azul y oro. En una entrevista, el mediocampista confesó que sufrió una tragedia personal que lo golpeó tanto que estuvo a punto de dejar el fútbol.

"Viví momentos difíciles, pero no fue en lo futbolístico. Fue cuando perdí un hijo mío, cosa que ustedes no saben, no quería jugar más al fútbol", contó con crudeza el colombiano, que actualmente está a préstamo en Atlético Nacional.

El volante ex Boca intentó despejar dudas sobre su rendimiento en Argentina y explicó que su bajón no tuvo que ver con el club ni con el fútbol argentino. "No culpemos a Boca, no culpemos al fútbol argentino, no me culpen a mí. A veces uno como jugador tiene problemas familiares que quieren hacerte renunciar a cosas", agregó.

El relato de Campuzano desde Colombia

Campuzano llegó a Boca en 2019 desde Atlético Nacional por cuatro millones de dólares. Tuvo momentos de buen nivel, pero nunca logró afianzarse y terminó saliendo a préstamo en dos oportunidades. El lamentable suceso al cual hizo referencia el centrocampista defensivo de 28 años ocurrió a fines de agosto de 2021, cuando esperaba mellizos con su esposa y uno de los bebés en gestación falleció. En abril finalmente nació su hijo, poco antes de salir a préstamo al Giresunspor de Turquía.

De cara al futuro, su continuidad en Atlético Nacional es una incógnita. Su préstamo finaliza en junio y, en teoría, debería regresar a Boca, aunque su deseo parece estar en Colombia. "Tengo contrato hasta mitad de año, no sé qué va a pasar, pero ya viví lo más difícil, que es perder un hijo. Ahora de aquí para allá es ganancia", sentenció.