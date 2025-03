La particular sentencia de Holan tras la derrota de Central ante Boca: “No salió el plan pero merecimos…”

Rosario Central perdió el invicto y también podría dejar de ser el líder de la Zona B del torneo Apertura. El Canalla no hizo pie en La Bombonera y cayó por 1-0 ante Boca con un tempranero gol de Milton Giménez a los 9 minutos. De esta forma, luego de cinco victorias y dos empates en el certamen, el conjunto rosarino consumó su primera derrota y se mantiene en lo más alto del grupo con 17 unidades, pero podría ser superado por Independiente y River, en caso de que ambos equipos ganen sus respectivos partidos.

Tras la caída en Brandsen 805, Ariel Holan, entrenador del Canalla, habló en conferencia de prensa y se mostró autocrítico por la derrota de su equipo: “En el primer tiempo creo que empezamos jugando con línea de tres y dejamos que hagan las bandas tanto Duarte como Sandez. La idea era tratar de tener mayor posesión del balón de la que tuvimos. Estuvimos un poco trabados, nos costó que fluya el juego. Boca en el primer tiempo tuvo un poquito más de posesión y alguna oportunidad más que nosotros”, sentenció.

A pesar de que el resultado fue corto, el Xeneize fue muy superior a su rival durante todo el partido y de no ser por los goles que se perdió el conjunto de Gago, el marcador podría haber sido más abultado. No obstante, para Holan las cosas no fueron así y dejó una particular sentencia: "Podríamos haber logrado un empate. En el balance del partido en cuanto al juego, creo que la posesión fue muy pareja, la cantidad de pases de los dos equipos fue casi la misma y en el segundo tiempo, nosotros jugamos mejor con la pelota y por eso tuvimos varias situaciones de gol de juego colectivo”.

Holan analizó la caída de Central ante Boca. (Foto: archivo)

Luego, se refirió al gol tempranero de Giménez que le dio los tres puntos al conjunto de la Ribera: “Con todo el condimento que tenía el primer tiempo emocional de un equipo que salía con mucha intensidad a partir de la necesidad de jugar de local y llevarse los tres puntos, lamentablemente el gol tempranero hizo que por ahí lo que había planificado de ir llevando el partido a larga duración se fuera un poco por la borda”, mencionó.

Finalmente, el exentrenador de Independiente habló sobre el dibujo que paró y destacó que su equipo tendría que haber jugado igual que el segundo tiempo durante todo el encuentro: “Buscamos también ser ofensivos y por ahí el juego no fluyó tanto. Los primeros minutos fueron muy intensos. Sabíamos que Boca utiliza muy bien los centros y por eso decidimos reforzar el centro del área, por Giménez y Cavani. La verdad que ese no era el plan, pero salió así. Ante la evidencia, jugamos mucho mejor el segundo tiempo que el primero. Así que, eso diría, que podríamos haber jugado de la misma manera todo el partido", concluyó.