El palazo de Eduardo Domínguez a Boca cuando le preguntaron si lo llamaron: “Ya pasaron 7 técnicos, ¿te parece que…?”

River cedió su invicto en el torneo Apertura esta noche. Perdió 2-0 como local ante Estudiantes de La Plata, con goles de Alexis Castro, a los 9 minutos del primer tiempo, y de Santiago Ascacíbar, sobre el final del encuentro. Además, en el Millonario se fue expulsado Enzo Pérez, en la segunda etapa, por una dura entrada al ex Boca Cristian Medina.

Tras la tremenda victoria del Pincha como visitante, que ahora con 18 puntos lidera la Zona A del Apertura, habló en conferencia de prensa el DT Eduardo Domínguez. Además de intentar "despegarse" de los éxitos de su Estudiantes, de elogiar a su equipo y de reconocer la labor de su capitán Ascacíbar, Domínguez fue consultado por Boca.

Mirá el video

Claro está que desde la eliminación ante Alianza Lima en el Repechaje de la Copa CONMEBOL Libertadores el Xeneize transita días agitados que la victoria de anoche ante Rosario Central no puede eclipsar y que el entrenador Fernando Gago camina en la cuerda floja. En ese marco, a Domínguez le preguntaron si podría llegar a suceder a Pintita.

“Ya pasaron siete técnicos. Hace siete técnicos que me hablan… Me parece que no les gusto mucho”, dijo, irónico, el ex Huracán, en un claro mensaje hacia el presidente Juan Román Riquelme y la dirigencia. E insistió: “Ya pasaron siete técnicos... ¿te parece? Yo estoy tranquilo, estoy bien”.

El entrenador de 46 años fue uno de los mencionados en las últimas oportunidades en las que Boca cambió de técnico; sobre todo, tras la salida de Diego Martínez. Un dato de color que puede sacarle una mueca al hincha xeneize es que además es el yerno de una leyenda del club como Carlos Bianchi. De todos modos, Domínguez parece enfocado en continuar mejorando su gran trabajo en La Plata, mientras Gago no sale de la incertidumbre.