Todo sobre el Super Bowl LIX: con Messi y Trump presentes, Eagles y Chiefs pelearán por el título

Se acerca una edición del Super Bowl que tendrá de todo: porque Donald Trump se convertirá en el primer presidente en ejercicio de los Estados Unidos en asistir, porque en las tribunas estará Lionel Messi, porque los Kansas City Chiefs van por lo que nadie logró nunca en la liga y porque una cuestión legal estuvo cerca de amargar los posibles festejos. El Super Bowl LIX, esta noche, desde las 20.30 de Argentina, con transmisión de ESPN y Star+.

El Super Bowl, que decretará al campeón de la NFL de la temporada 2024, enfrentará en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, con capacidad para 83.000 personas, a los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles. Los Chiefs, liderados por su mariscal Patrick Mahomes, que cada día que pasa agiganta su leyenda, van por algo que ningún equipo consiguió en la historia de la NFL: ser campeón tres años seguidos.

Mahomes y Kelce: la dupla letal de los Chiefs. (Foto: @Chiefs)

Los dirigidos por Andy Reid alzaron el trofeo Vince Lombardi en 2020, 2023 y 2024 y este año, con un soberbio Travis Kelce, el aporte del rookie Xavier Worthy y una defensiva siempre sólida, quieren escribir su nombre en la historia grande. Ya dejaron en el camino a los Houston Texans y, en el Campeonato de Conferencia, a los Buffalo Bills de Josh Allen. Llegan con un récord de 15-2 en la temporada regular, el mejor de la liga junto a los Detroit Lions.

Del otro lado estarán los Philadelphia Eagles, que sin duda se comportarán como los underdogs dado el peso de los Chiefs en este momento de la historia. Sin embargo, los campeones del Super Bowl LII pretenden tomarse revancha de la final perdida ante Kansas City dos años atrás, por un ajustadísimo 38-35, y tienen con qué. Jalen Hurts tuvo este año mejores números incluso que Mahomes, el quarterback al que enfrentará. Y los Eagles tienen en Saquon Barkley, indudablemente, uno de los mejores jugadores del 2024 en toda la liga.

Invitados de lujo

Entre los 83.000 espectadores del Caesars Superdome habrá algunos de lujo, claramente. El Super Bowl suele reunir estrellas de todos los ámbitos y no será la excepción: Lionel Messi confirmó su presencia esta noche y Patrick Mahomes ya aseguró que intentará mostrarle al capitán de la Selección argentina “todo su talento”. Además, Donald Trump se convertirá en el primer presidente de los Estados Unidos en ejercicio en asistir a un Super Bowl.

Espectáculo y show de medio tiempo

El himno de los Estados Unidos será entonado antes del partido por el artista de 38 años Jon Batiste y el show de medio tiempo estará encabezado por quien más reconocimientos sumó en la última edición de los Premios Grammy: se trata de Kendrick Lamar. El rapero nacido en California sucederá a otros artistas de renombre como Usher (2024), Rihanna (2023), Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige y el propio Kendrick Lamar (2022) y The Weeknd (2021).

El estadio de los New Orleans Saints albergará el Super Bowl. (Foto: NFL)

Conflictos legales resueltos

El Super Bowl LIX tiene tal vez como mayor atractivo (no para los Eagles, claro) la posibilidad de que los Kansas City Chiefs se conviertan en el primer tricampeón consecutivo de la historia de la NFL. De hecho, la última vez que cualquier equipo del deporte estadounidense consiguió algo similar fue cuando Los Ángeles Lakers obtuvieron en 2002 su tercer Anillo de la NBA seguido. Sin embargo, los Chiefs se toparon con una cuestión legal que casi amarga sus hipotéticos festejos. Es que Pat Riley, actual presidente de Miami Heat y leyenda de la NBA, tiene patentado el nombre de “Three-peat”, por lo que en un momento se creyó que Mahomes y compañía no podrían utilizar dicho slogan. Finalmente, Riley dio el ok y, si todo sale bien para los Chiefs, podrán celebrar con euforia y sin restricciones.