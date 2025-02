La “altanera” respuesta de Gago a una incómoda pregunta sobre el nivel de Boca: “No te entiendo, ¿en qué…?”

Boca retrocedió un escalón respecto de la que había sido su última presentación. El triunfo 2-1 ante Huracán había ilusionado a más de un hincha, pero la derrota de anoche 2-0 en Avellaneda ante Racing, en la que se vio a un Boca con pocas ideas, volvió a sembrar dudas. Aunque no piensa así su entrenador, Fernando Gago, que no reconoció falencias en la gestación.

Boca tuvo más la pelota que su rival, pero no pudo generar situaciones claras de gol ni poner en verdaderos aprietos al arquero Gabriel Arias. Racing, en cambio, y como de costumbre, fue más contundente, y vacunó a Agustín Marchesín por medio del pie de Luciano Vietto y la cabeza de Adrián “Maravilla” Martínez.

El mediocampo compuesto por Tomás Belmonte y Williams Alarcón, que no logró convertir en peligrosa la tenencia de la pelota (Carlos Palacios tampoco se lució), sin embargo, no parece “preocupar” a Fernando Gago. En la conferencia de prensa posterior, el periodista David Ganga le preguntó: “¿Te preocupa el nivel del equipo en la mitad de la cancha fundamentalmente? La falta de creación de juego… Pareció que la mitad de la cancha hoy no tuvo su mejor partido”.

Pintita fue conciso pero contundente: “No lo veo así, que falte creación… La verdad, no lo veo así”. Ante Racing, Gago no cambió al doble 5 durante los 90 minutos y el único ingreso que podría haberle brindado al Xeneize nuevas ideas tuvo un paso fugaz por el encuentro: Kevin Zenón, que entró por Carlos Palacios a los 83, se fue expulsado seis minutos después.

Con 5 unidades luego de cuatro fechas, Boca está 11º en la Zona A del torneo Apertura y fuera de los puestos de clasificación a la fase eliminatoria. Ahora, el Xeneize enfrentará una larga seguidilla de partidos (volverá a jugar el martes a las 20, frente a Independiente Rivadavia) y Gago se verá obligado a rotar jugadores. ¿Hallará en otros volantes más gestación de juego? Ander Herrera continúa recuperándose de su desgarro y Camilo Rey Domenech anoche no ingresó.