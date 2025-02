El lamento de Vaccari tras la caída de Independiente por 2-0 ante River: "Hoy no pudimos..."

Independiente llegó al clásico de este sábado contra River Plate con puntaje perfecto y con la esperanza de seguir sumando victorias para estirar el gran arranque que venía teniendo en este 2025. Tras un buen primer tiempo en el que incomodó mucho a los locales, en el complemento no pudo mantener la misma intensidad, se vio sorprendido ante los cambios que hizo Gallardo en el entretiempo y terminó cayendo 2-0 con dos goles de Facundo Colidio.

Luego de la derrota, con la que el Rojo perdió el primer puesto de la Zona B (se lo quedó Rosario Central con 10 puntos), Julio Vaccari analizó el desarrollo del encuentro en conferencia de prensa: "Ellos hicieron un buen partido. Nos costaron los primeros diez minutos del primer tiempo y los del segundo tiempo. Ese tramo del segundo tiempo lo pagamos caro", comenzó a exponer.

El análisis de Vaccari tras la derrota de Independiente

"En líneas generales creo que los chicos hicieron un gran partido. Vinimos a jugar de igual a igual, a sacarle la pelota a un equipo que tiene muchísima posesión y durante muchos pasajes lo lograron. Tuvimos situaciones claras que no las supimos meter. Con equipos de estar jerarquía cuando vos no la metes son cosas que pueden suceder", agregó a continuación, como para destacar lo hecho por sus dirigidos.

En ese sentido, se lamentó de que Independiente no haya podido obtener un mejor resultado: "Hoy no pudimos imponer nuestras condiciones, pero jugamos mejor que lo que lo hacen muchos rivales que vienen a esta cancha. Hoy se pudieron plantar y por muchos momentos pudieron hacer correr a River. Faltó la precisión en la definición", reconoció.

Finalmente, se puso al frente de lo que fue la derrota: "100%, el entrenador siempre es 100% responsable. Por lo menos yo lo pienso y entiendo de esa manera. No sé si la falta fue la jerarquía, si ellos hoy convirtieron los goles cuando tuvieron las oportunidades claras, porque no hubo más que tres por lado, y nosotros no lo pudimos hacer", sentenció Vaccari.