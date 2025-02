La reacción del Diablito Echeverri y Mastantuono a la dura lesión de Ruberto: "Vas a volver más..."

La Selección argentina Sub 20 recibió un duro golpe en plena disputa del Sudamericano en Venezuela: Agustín Ruberto, goleador y pieza clave del equipo de Diego Placente, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el triunfo 4-3 ante Uruguay por el Hexagonal Final.

La lesión fue confirmada este sábado a través de los canales oficiales de la AFA y generó preocupación tanto en el cuerpo técnico de la Albiceleste como en River, donde el delantero forma parte del plantel profesional dirigido por Marcelo Gallardo.

La historia que subió Claudio "Diablito" Echeverri en su cuenta de Instagram.

Quienes no tardaron en reaccionar fueron Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, compañeros de Ruberto desde las juveniles y con quienes comparte un fuerte lazo tanto en la Selección como en el club de Núñez. “Una triste noticia que no esperábamos. No tengo dudas de que vas a volver más fuerte que nunca y vas a demostrar todo lo que sabés. Te quiero mucho, amigo”, escribió el Diablito en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Mastantuono le dedicó un mensaje similar: “Muchas fuerzas, amigo querido. Vas a volver más fuerte que nunca. Te quiero mucho”. Thiago Silvero y Mariano Gerez, entre otros compañeros de la Selección, le enviaron un mensaje alentador al jugador de River.

¡TODOS LO APOYAN! Se confirmó la rotura de ligamentos cruzados de Agustín Ruberto tras el partido ante Uruguay y el Diablito Echeverri, Franco Mastantuono, Thiago Silvero y Mariano Gerez le enviaron un mensaje alentador al jugador de River uD83DuDC4FuD83CuDDE6uD83CuDDF7. pic.twitter.com/HShQ13H1HR — SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2025

Ruberto deberá someterse a una cirugía y afrontar una larga recuperación que demandará entre seis y ocho meses antes de regresar a las canchas. Durante este tiempo, se le realizará una operación para reemplazar el ligamento con un injerto del propio cuerpo, que debe pasar por un proceso de adaptación para recuperar flexibilidad y estabilidad. La rehabilitación incluirá kinesiología, reposo y cargas progresivas hasta lograr una recuperación completa. Un golpe duro para el delantero y para la Selección argentina Su 20, que pierde a un jugador clave en su camino por el título sudamericano.