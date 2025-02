Godoy Cruz: un once con dos dudas para un partido fundamental

Luego de la suspensión del duelo ante Talleres de Córdoba debido a una agresión que recibió el juez de línea por parte de un hincha, Godoy Cruz saldrá a escena este domingo para medirse ante Gimnasia de La Plata en el Bosque. Este compromiso será de vital importancia para el entrenador, Ernesto Pedernera, quien tendrá que enderezar el rumbo tras un flojo comienzo de temporada. Hasta el momento, el técnico mantiene un par de dudas que deberá resolver en las próximas horas.

Una de las incógnitas pasa por el lateral derecho, en donde Lucas Arce y Leonardo Jara intentarán ganarse un puesto en el once titular. En los 45' que duró el juego frente al Matador, el ex San Telmo ocupó la banda, aunque el flamante refuerzo del Expreso también suma chances de hacer su presentación absoluta con la camiseta del conjunto mendocino, ocupando un lugar que ha estado en el centro de las críticas en los últimos compromisos.

Pedernera tiene una duda en el lateral derecho y el sector ofensivo. (Alf Ponce/MDZ)

La otra duda radica en el frente de ataque, en donde Kevin Parzajuk y Luca Martínez Dupuy pelean mano a mano para formar parte desde el inicio. Ambos llegaron en este mercado de pases, aunque el paraguayo ya sumó minutos en todos los encuentros anteriores y le ganaría la pulseada al mexicano, que arribó días atrás proveniente de Rosario Central.

A pesar de los interrogantes, todo parece indicar que Pedernera volvería a repetir el equipo que presentó frente a los cordobeses con Petroli en el arco; Arce, Mendoza, Rasmussen y Morán en la línea defensiva; Leyes, Poggi y Fernández en la mitad del campo; más Altamira, Yáñez y Parzakuk en el tridente ofensivo.

Godoy Cruz no tuvo un buen inicio y se jugará un partido clave ante el Lobo. (Alf Ponce/MDZ)

Sumado a ello, el técnico del Expreso tendrá un gran desafío por delante, ya que todavía no logra sumar de a tres en lo que va del torneo y las actuaciones de sus dirigidos no han estado a la altura de las circunstancias. Finalmente, sus dichos frente a Falcón Pérez (queriendo seguir con el partido), no cayeron bien en el entorno, por lo que un triunfo ante el Lobo platense calmará las aguas turbulentas en calle Balcarce.