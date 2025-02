Y se fue el segundo: en solo 4 fechas del torneo Apertura, otro DT dejó su cargo

El pasado jueves comenzó la cuarta fecha del torneo Apertura, que contó con dos partidos atractivos: Barracas Central venció 3-1 a Aldosivi en Mar del Plata, y Sarmiento empató 1-1 contra San Martín de San Juan. Este viernes continuará la acción con cinco partidos, comenzando con Banfield frente a Belgrano y finalizando con Independiente Rivadavia ante Estudiantes de La Plata.

Sin embargo, a pesar de que el torneo recién está tomando temperatura, ya dos técnicos dejaron su cargo luego de cuatro fechas. Tras la derrota 2-0 ante San Lorenzo, Marcelo Méndez presentó su renuncia como DT de Gimnasia. Y ahora un nuevo DT se suma a la incipiente lista: Facundo Sava presentó la renuncia y dirigirá su último partido en Atlético Tucumán, por pedido de los dirigentes, este sábado en el Gigante de Arroyito frente a Rosario Central. De esta forma, el Colo dejará el club tras haber asumido en marzo del año pasado, periodo en el que acumuló 38 partidos, con 14 victorias, 9 empates y 15 derrotas.

El Colo Sava dirigirá su último partido en Atlético Tucumán este sábado. (Foto: Archivo)

El DT, quien había estado reflexionando sobre su decisión en las últimas horas, aceptó dirigir al equipo en el encuentro ante el Canalla y, al finalizar el partido, cerrará su ciclo en el conjunto tucumano. En este inicio del Apertura, el Decano le ganó 1-0 a San Martín en San Juan, luego cayó 2-0 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero y, el pasado lunes, sufrió una dura derrota al ser goleado 3-0 por Deportivo Riestra en el Monumental José Fierro.

Tras la caída ante el Malevo, el DT, campeón de la Copa Argentina 2022 con Patronato, decidió dar un paso al costado. En conferencia de prensa, se mostró autocrítico respecto a los últimos dos partidos de su equipo: "No me gustó lo que vi en estos últimos partidos, fueron los dos peores que dirigí estando acá. La verdad es que nos cuesta encontrar un equipo que pueda competir bien y ganar los partidos. Nos pasó en el torneo anterior en ciertos momentos, pero encontramos soluciones con el tiempo".

El Colo Sava dejará de ser el DT de Atlético Tucumán. (Foto: Archivo)

Además, lanzó una crítica a la dirigencia al referirse al estado del campo de juego: "Queríamos mejorar el campo de juego, esa era la idea pero no funcionó. No soy especialista en cancha ni en pasto ni nada de eso, pero evidentemente hay cosas que no salieron como nosotros esperábamos ni como los jugadores esperaban. El club tendría que replantearse muchas cosas en ese aspecto".

"No es excusa, los jugadores estaban quejándose antes del partido no solo después. Teníamos la intención de venir al estadio a entrenar, pero nos dijeron que no se podía porque la cancha no estaba bien. No me gustó nada lo que pasó", concluyó.