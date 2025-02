Festeja River: la baja de último momento que sufrió Independiente previo al clásico

La cuarta fecha del torneo Apertura nos traerá tres partidos destacados: Vélez-San Lorenzo, River-Independiente y Racing-Boca. Lo mejor de todo es que estos encuentros se jugarán este sábado, en horarios consecutivos. El primer duelo será a las 18:00 en Liniers, luego se disputará el encuentro del Millonario frente al Rojo a las 20:15 en Núñez, y la jornada se cerrará con el duelo entre la Academia y el Xeneize a las 22:15 en Avellaneda.

De cara al enfrentamiento frente al Millonario, el equipo de Julio Vaccari, único en ganar sus tres partidos en el inicio del certamen, sufrió una baja importante: Ignacio Maestro Puch, delantero que renovó su préstamo en el último mercado de pases, fue descartado de la convocatoria por un desgarro en el aductor derecho.

Aunque no fue titular en ninguno de los tres primeros encuentros, el exjugador de Atlético Tucumán ha demostrado ser un buen recambio para el Rojo, como evidenció en el último partido contra Gimnasia, cuando dio el centro que terminó en gol de Angulo. Tras el encuentro ante el Lobo, expresó su compromiso con el equipo y afirmó: "Trato de aportar desde donde me toque. Ya sea con un gol, un pase o presionando. En lo personal, me siento muy bien. Estoy contento de poder sumar y contribuir al equipo".

Maestro Puch se pierde el clásico ante River.

Aunque aún no se ha emitido un parte médico oficial, se estima que el delantero tucumano estará fuera de las canchas durante aproximadamente tres semanas, por lo que se perderá los próximos partidos del Apertura frente a Vélez, Instituto y Platense, además del duelo contra Sportivo Belgrano por Copa Argentina.

Por su parte, Vaccari ya se encuentra ultimando los detalles para el partido en el Más Monumental contra el equipo de Gallardo, en el que buscará extender su racha de victorias y mantenerse como único puntero de la zona B. Por esta razón, optará por repetir la alineación que derrotó a Gimnasia en el Libertadores de América: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Adrián Spörle; Iván Marcone, Felipe Loyola, Luciano Cabral; Lautaro Millán, Diego Tarzia y Gabriel Ávalos.