El problema que confesó el Colo Barco tras su debut en Racing de Estrasburgo: "Es difícil estar sin..."

De Boca a Brighton, de Brighton a Sevilla y ahora a Racing de Estrasburgo. Valentín Barco sigue buscando su lugar en Europa y, tras un año con pocos minutos, llegó al fútbol francés a préstamo por seis meses con obligación de compra por 10 millones de euros. Su gran objetivo: ser titular y consolidarse de una vez por todas.

Sin embargo, el lateral izquierdo no comenzó de la mejor manera. En su debut con la camiseta del equipo francés, sufrió una derrota por 3-1 ante el Angers y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa de Francia. Sin embargo, el resultado no es el único desafío que enfrenta el Colo: la barrera del idioma se convirtió en un problema en su adaptación.

"Me siento feliz de estar acá y me sentí muy bien en mi debut. Quiero aportar muchas cosas a este club", dijo el ex Boca en una conferencia de prensa en la que también habló su entrenador Liam Rosenior. Sin embargo, el Colo fue sincero sobre su mayor obstáculo en esta nueva etapa: "Si bien es difícil estar en un país sin entender el idioma, me pongo como objetivo de acá a un año hablar francés".

El Colo Barco ingresó en el complemento en su debut y mostró parte de su talento. (Foto: Club Racing de Estraburgo).

Pocos días después de su presentación oficial, el Colo, exjugador del Brighton de Inglaterra y Sevilla de España, tuvo su estreno en el conjunto francés. Con el encuentro 2-1 en contra, ingresó desde el banco de suplentes a los 12 minutos de la segunda mitad, en lugar de Féliz Lemaréchal, el autor del único gol de Racing de Estrasburgo que significó el empate parcial. Sin embargo, Esteban Lepaul firmó un doblete y Farid El Melali convirtió los tantos para la victoria del Angers, que avanzó de ronda en la Copa de Francia.

Tras el encuentro, Barco hizo un posteo en su cuenta de Instagram donde contó sus sensaciones: “No es el resultado que esperábamos, trabajaremos para mejorar y aprender de cada batalla. Feliz de debutar con esta camiseta y agradecido por la bienvenida”. Mientras que en la previa del partido, su futura esposa, Yaz Jaureguy, compartió una historia desde el estadio con un tierno texto. “Siempre con vos”, junto a corazones con los colores del club francés.