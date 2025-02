Daniel Vila se metió en la polémica y fue lapidario con la suspensión de Godoy Cruz-Talleres

Luego de que Mendoza quedara expuesta por la suspensión del partido Godoy Cruz-Talleres de Córdoba por la agresión al juez de línea Diego Martín, van apareciendo voces de diferentes sectores vinculados al mundo del fútbol que dan su veredicto al respecto.

Daniel Vila no fue la excepción y fue categórico al momento de opinar sobre el tema. En el ciclo Una de Más, la tira deportiva de MDZ Radio, el presidente de la Lepra volvió a pedir por un fútbol en paz: "'El fútbol no puede tolerar más violencia. El agresor debe ser identificado y sancionado. El que hizo eso debe estar preso. Es un acto de cobardía porque agredió a una persona que estaba de espaldas".

El máximo dirigente del Azul ha tenido una pelea interna desde que volvió a estar al frente del club, peleando para erradicar a los barras que lucran con el club: "Hoy le pasó a Godoy Cruz pero mañana le puede pasar a cualquier otro club, por ejemplo a nosotros. Por suerte, y tocó madera, venimos trabajando junto a los socios para que el club sea un lugar seguro", agregó.

"El agresor debe estar preso", dijo DV.

Pero ese no fue el único tema que abordó DV. Las obras del Bautista Gargantini son otro tema de agenda y el presidente habló de términos, plazos y condiciones: "Para las obras en el estadio dependemos de muchos factores: aprobaciones municipales, ambientales, etc. No tenemos fecha aún, estamos trabajando en el anteproyecto. Tenemos claro que vamos a construir un tercio de la platea, 80 metros de palcos, baños, confitería, sala de presidencia, de reuniones y de conferencia".

Embalado como todo CSIR con este presente del equipo, el presidente de Independiente Rivadavia también habló de la actualidad del club que comanda: "En los últimos 7 partidos, Independiente es el equipo que más puntos ha sacado. Esto habla de la mano de Alfredo Berti, porque con los mismos jugadores antes habíamos tenido otros resultados”.

Conforme con el mercado de pases, el Doctor ponderó a los futbolistas que eligieron quedarse y venir a la Lepra: "Hoy tenemos la suerte de que los jugadores que fuimos a buscar quisieron venir, incluso Sebastián Villa decidió quedarse a pesar de tener grandes ofertas como Gremio".