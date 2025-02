¿Messi o Cristiano? Gatti eligió al mejor futbolista de la última era y no dudó: “Fue más importante…”

Hugo Orlando Gatti nunca esquiva la polémica y esta vez no fue la excepción. En una entrevista con Bolavip, el ex arquero de Boca opinó sobre las recientes declaraciones de Cristiano Ronaldo, quien se autoproclamó como el mejor futbolista de todos los tiempos. Sin embargo, el Loco no solo descartó al portugués como el número uno de la historia, sino que también dejó fuera a Lionel Messi y Diego Maradona.

“Es público que, para mí, no hay, ni hubo, ni habrá ninguno como Pelé. Pelé es inigualable, fue otra cosa. Cristiano fue muy bueno en el último tiempo, pero no se le arrima a Pelé ni como Maradona y Messi se le arriman a Pelé“, sentenció Gatti, dejando en claro que el brasileño es el único que merece ese título.

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, con la camiseta del Santos FC, donde el brasileño jugó durante 18 años. Foto: archivo.

Cristiano, por encima de Messi en la actualidad

Más allá de su admiración por Pelé, Gatti también se refirió a la eterna comparación entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Para el ex arquero, el portugués se mantiene vigente y en mejor forma que el capitán de la Selección argentina.

“Cristiano fue más que Messi y en la actualidad también, está mejor. Esa es la realidad. CR7 está jugando en un fútbol que no es tanto, pero es otra velocidad y Messi está jugando en un country”, disparó, en referencia a la liga de Arabia Saudita y la MLS, donde actualmente compiten ambos jugadores.

A su vez, elogió la personalidad del luso y su forma de enfrentarse al mundo: “Ojalá hubiese muchos Cristianos Ronaldos porque eso mejoraría y atrevería más a los jugadores que por ahí piensan eso, lo sienten y no lo dicen. Eso lo diferencia de Messi porque nunca le vi decir eso, jugársela así. Después lo tenés que demostrar y Cristiano, a los 40 años, lo sigue demostrando. Pero se le fue la mano porque como Pelé, nadie“.

Para el Loco Gatti, Cristiano fue mejor que Messi, pero ninguno de los dos como Pelé. Foto: archivo.

Gatti y su mirada crítica sobre Messi

A lo largo de los años, Gatti ha sido cuestionado en Argentina por su postura crítica sobre Lionel Messi. En esta oportunidad, reiteró su visión y hasta puso en duda su papel como la gran figura del Mundial de Qatar 2022. “Yo no lo critico a Messi, yo digo que es bueno, pero de los que yo vi, no. Lo digo y lo diré. De lo que hubo en el último tiempo, fue muy bueno y su competencia con Cristiano mano a mano. Pero no fue el mejor”, aseguró.

Además, fue contundente sobre el título mundial de la Albiceleste: “Dicen que Messi fue el futbolista más importante del Mundial, pero Argentina ganó el Mundial por el Dibu Martínez, si no, no lo ganaban. Esa es la realidad. La gente quiere oír lo que ellos piensan, pero yo transmito lo que vi y lo que siento. Esa es la diferencia, por eso soy discutido, me dicen ‘Loco’”.

Con su estilo directo y sin filtro, Gatti reavivó el debate eterno entre los mejores de la historia, dejando en claro su postura: Pelé es intocable, Cristiano superó a Messi en la actualidad y el Dibu fue clave para que Argentina lograra su tercera estrella.