La particular explicación de Brito sobre por qué River votó a favor del torneo de 30: “Creímos que alcanzaba con…”

Mientras las ligas más importantes del planeta no tienen más de 20 o 18 equipos y buscan constantemente reducir la cantidad de partidos que se juegan, en Argentina, que contaba con 28 en 2024, se resolvió para este 2025 aumentar la cantidad a 30. River Plate, que antes de la votación se había manifestado como club en contra de esta medida, la terminó apoyando en la asamblea de AFA. Jorge Brito, presidente del cuadro de Núñez, reveló los motivos por los que se pronunciaron a favor.

"Se votaban tres puntos: la reelección del presidente Tapia con su Comisión Directiva, la cual estaba integrada por nuestro vicepresidente, Ignacio Villarruel; el balance y el formato de clubes. Estaba resuelto que íbamos a votar a favor del balance y a favor de la lista única, o sea, o votabas a favor o era abstenerse. No nos íbamos a abstener a una lista que representaba nuestro propio vicepresidente", comenzó a relatar en diálogo con el periodista Nicolás Distasio para La Página Millonaria.

La explicación de Brito sobre el torneo de 30 equipos

"El tercer punto era el tema de los campeonatos. Lo habíamos manifestado públicamente por todos lados. Resuelven que se vote todo en un solo punto. No tiene alternativa. La alternativa era abstenerme y la abstención es a todo. O sea: abstenerse a votar a mi vicepresidente", agregó. Y lanzó una llamativa explicación: "Creímos que alcanzaba con hacer público que esto no le suma al fútbol".

En ese sentido, volvió a manifestar su desacuerdo con el actual formato de la Liga Profesional: "Las principales ligas del mundo están discutiendo si 20 equipos no es mucho. Con todas las competencias, son muchos partidos y los partidos que terminan sobrando, a veces son los partidos de liga. No digo que esté bien o mal, lo que digo es que mientras que el mundo discute si 20 equipos no son muchos, acá lo subimos a 30".

A su vez, señaló por qué se votó como se votó de manera prácticamente unánime: "Hay que saber entender que la mayoría eligió esto. A la mayoría naturalmente le conviene esta situación y un día tenemos que mirarnos todos los dirigentes a los ojos y decir: ‘Bueno, pensemos una vez en el fútbol argentino, ¿por qué no podemos generar los recursos que se pueden generar afuera, no se puede lograr la categoría de torneo?’. River contra eso no puede pelear solo", advirtió.

"El problema es más profundo. Seguramente si yo fuera presidente de un club de los que están abajo, estaría votando exactamente lo mismo, porque no podría votar en contra de mi club, entonces ahí es donde hay un formato que tenemos que ver cómo lo podemos resolver", reconoció. Y finalizó con una última reflexión: "¿Por qué no pensamos en ver cómo se puede hacer para que lleguen más recursos? Porque no es normal que River y Boca vayan a cobrar menos que Nacional y Peñarol", sentenció Brito.