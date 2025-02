Tuvo un controvertido paso por la Fórmula 1, lo despidieron por motivos geopolíticos y ahora será boxeador

Se trata de una personalidad que no pasó desapercibida cuando estuvo en la Fórmula 1, pese a que sus resultados no fueron en absoluto buenos. Es que una sola temporada le alcanzó para estar en boca de todos a raíz de polémicas conductas dentro de la pista y fuera de ella, que incluyeron accidentes y un escándalo sexual. Ahora, con solo 25 años y lejos de la Máxima desde que Rusia, país al que representa, invadió Ucrania en febrero de 2022, el expiloto Nikita Mazepin anunció un giro drástico en su carrera: tendrá su primera pelea de boxeo.

El ruso Nikita Mazepin llegó a la Fórmula 1 en 2021 gracias al patrocinio de la empresa Uralkali que lideraba su padre Dimitry. Pero incluso antes de que debutara como piloto de Haas, bajo las órdenes de Guenther Steiner, quedó envuelto en un escándalo y su futuro corrió riesgo. Mazepin subió a sus redes sociales un video en el que acariciaba y manoseaba a una mujer en su auto pese a que ella se resistía. Inmediatamente, la historia de Instagram se hizo viral, generó un enorme repudio y dio pie a un hashtag que dominó lo que entonces era Twitter y con el que varios fanáticos de los motores pedían su expulsión: #WeSayNoToMazepin.

La sociedad Steiner-Mazepin duro solo una temporada. (Foto: @nikitamazepin)

Esto ocurrió a finales de 2020; Mazepin había sido elegido para ser compañero de Mick Schumacher, hijo de la leyenda de la Fórmula 1 Michael, la temporada siguiente. Pero el polémico video puso en jaque su futuro. “Haas F1 Team no aprueba el comportamiento de Nikita Mazepin en el video publicado recientemente en sus redes sociales. Además, el mismo hecho de que el video se haya publicado en redes sociales es aborrecible para Haas F1 Team. El asunto se está tratando internamente y no se harán más comentarios en este momento”, fue la declaración del equipo en ese entonces. Pero, finalmente, tras un pedido de disculpas del moscovita, que borró el video ni bien percibió su impacto, y la explicación de la mujer protagonista, que alegó que todo era una “broma” entre dos amigos y defendió al piloto, Haas no torció su decisión y confirmó a Mazepin para 2021.

Sin embargo, la temporada siguiente del ruso conduciendo el Haas no fue para nada buena en cuanto a resultados y además mostró comportamientos cuestionables dentro de la pista, como “incidentes de conducción temeraria” y algunos accidentes que le valieron críticas de sus colegas. Mazepin concluyó el Campeonato de Pilotos en el último puesto, sin haber cosechado puntos y con cinco abandonos luego de 21 Grandes Premios. De todos modos, su salida de la Fórmula 1 no se debió al rendimiento, sino a un conflicto geopolítico. En febrero de 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania que dio a pie a una guerra, Haas despidió a Mazepin y se deshizo del patrocinio de la empresa del padre de él, que tenía un sabido vínculo con Vladimir Putin.

Mazepin sufrió lo que varios atletas rusos en otros deportes. Y el caso fue elevado a un largo juicio, que terminó fallando en favor del piloto. “Quería contactar a los muchos amigos y fans que me han enviado sus felicitaciones ahora que estoy oficialmente fuera de la lista de sanciones en Europa. Han pasado más de dos largos años y los tribunales han dictado sentencia a mi favor. Por supuesto, estoy eufórico. Al mismo tiempo, me pregunto para qué ha servido todo esto: ser sancionado en un momento vital de mi carrera, solo para que el tribunal europeo decidiera que todo fue un gran error”, se descargó el ruso el año pasado, una vez conocido el fallo.

Mazepin ya había tomado la decisión de no volver a competir en la Máxima, más allá de la sanción, y comenzó a vincularse con otros deportes. Mientras corría en otras categorías de automovilismo como Asian Le Mans Series o Rally-Raids en Rusia, se mostró muchas veces en sus redes sociales como espectador de peleas de boxeo o de MMA. Y muy cercano al ruso Nikolay Kaushansky, campeón del mundo de MMA. A tal punto llegó su pasión por los guantes, que el expiloto de Haas sorprendió a todos al anunciar sus proyectos para este 2025.

Mazepin y el luchador Kaushansky, con quien tiene buena relación. (Foto: Instagram)

En declaraciones a la agencia rusa Tass, confesó recientemente: “Este año planeo participar en competiciones de cinco disciplinas. La más interesante, probablemente, sea mi combate de boxeo en otoño de 2025. Nos estamos esforzando para eso, espero que todo salga bien”. De todos modos, Mazepin no se volcará solamente al boxeo y evidenció que se comportará como un “atleta híbrido”. Dijo: “También competiré en superbike, en el campeonato ruso de rally-raids en buggy. Habrá salidas en triatlón, también, espero, carreras en circuito…”. Su paso por la Fórmula 1 no fue positivo para él y su familia; al menos en cuanto a resultados. Y ahora Nikita Mazepin espera hallar más suerte arriba de un ring.