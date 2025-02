La confianza de Agustín Ruberto para cuando vuelva de la Sub 20 a River: "Hay que tener..."

Agustín Ruberto está siendo una de las figuras de la Selección argentina Sub 20 que se encuentra disputando el Sudamericano en Venezuela. Viene de marcar un gol en la victoria 2-1 ante Chile de este martes y ya había anotado en el histórico 6-0 sobre Brasil. Además, es una da las mayores promesas de River Plate, donde ya acumula más de una quincena de partidos en el primer equipo y pudo anotar sus primeros dos tantos.

Lo cierto es que tuvo mayor participación durante el primer semestre del 2024, bajo la dirección técnica de Martín Demichelis, y desde el regreso de Marcelo Gallardo apenas ha sumado unos pocos minutos. Sin embargo, mantiene la confianza en que encontrará su lugar y no se desespera: "En River tenés que tener paciencia, porque el club siempre trae jugadores de jerarquía y de experiencia, entonces uno tiene que estar pendiente a lo que pase y a lo que el técnico le pida. Pero yo estoy muy tranquilo", reconoció este miércoles en diálogo con TyC Sports.

La confianza de Agustín Ruberto en River

"El club te pide ganar títulos y salir campeón, o al menos pelear todo lo que juegues. Yo creo que se puede dar", agregó más tarde en la misma sintonía. En ese sentido, reveló cuáles son sus dos grandes objetivos este año: "Salir campeón en el Sudamericano con la Selección y de la Copa Libertadores con River", aseguró el joven delantero de 19 años.

A su vez, explicó cómo haber jugado en el Millonario lo preparó de la mejor manera para representar a la Albiceleste: "Cuando te ponés la camiseta de Argentina es distinto. Sentís un poco más de presión porque te está mirando todo el país, pero al venir de un club tan grande como River, uno lo siente de otra forma", reveló.

El gol de Ruberto en el triunfo de Argentina ante Chile

¡SEGUNDO GOL DE ARGENTINA! uD83CuDDE6uD83CuDDF7



?? Agustín Ruberto marcó el 2 a 0 ante Chile tras un excelente pase del Diablito Echeverri.



CONMEBOL #Sub20EnDSPORTS

Por último, se refirió a lo que fue la paliza en el debut del Sudamericano sobre la Verdeamarela: "Lo que pasó con Brasil fue algo histórico. Nosotros siendo argentinos damos siempre ese plus con Brasil. Deben querer la revancha, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y jugarle a cualquier rival de igual a igual. En el partido no caíamos. El cuerpo técnico nos dijo que estaba muy bien que festejemos y todo, pero que ya teníamos que pensar en el otro rival, así que no tuvimos mucho tiempo para festejar", sentenció Ruberto entre risas.