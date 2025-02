El tremendo elogio de una estrella de la NFL a Messi, quien asistirá al Super Bowl: "Leo es el..."

Desde su llegada a Inter Miami a mediados de 2023, Lionel Messi generó una verdadera revolución en Estados Unidos. No solamente convirtió a la franquicia del sur de Florida en la más seguida en redes sociales de la MLS y la llevó a levantar los dos primeros títulos de su corta historia (la Leagues Cup 2023 y la Supporters' Shield 2024), sino que él mismo se volvió un fenómeno mediático en un país en el que el fútbol está lejos de tener la popularidad que tiene en el resto del mundo.

Ya se ganó durante el último año y medio la admiración de grandes celebridades y estrellas de otros deportes en el gigante norteamericano como, por ejemplo, Stephen Curry. Ahora, a raíz de que se supo que presenciará desde la gradas el próximo Super Bowl, que se disputará este domingo 9 de febrero por la noche, fue elogiado por Patrick Mahomes, figura de los Kansas City Chiefs, uno de los dos equipos junto a Philadephia Eagles que se disputarán el título de la NFL.

El elogio de Patrick Mahomes a Messi

"Messi es el GOAT (el más grande de todos los tiempos) en su profesión. Tener a alguien así en el partido va a ser increíble porque podré mostrar quién soy y el talento que tengo", declaró el quarterback de 29 años, que viene de salir campeón con su equipo en las últimas dos temporadas (2023 y 2024) y va por su tercer título consecutivo y el cuarto en total (también ganó el de 2020).

Además, recordó cuando pudo apreciar en vivo a Leo durante un partido de la MLS: "Lo vi cuando jugó en Kansas el año pasado, creo que metió un par de goles en ese partido (anotó un tanto y asistió otro en la victoria de Inter Miami por 3-2 sobre la franquicia de la ciudad en abril del 2024). Ahí vi la grandeza que tiene, la demuestra en cada partido", reconoció.

Evidentemente, la Pulga no deja de romper barreras en todo el mundo y no hay atleta que no se rinda a sus pies. Hasta los jugadores más destacados del fútbol americano, el deporte más popular de Estados Unidos, dan cuenta de esto. "Es alguien a quien puedo admirar e intentar a llegar a su nivel algún día", concluyó Mahomes al respecto, quien tendrá a Messi para inspirarlo desde las tribunas en el Super Bowl 2025.