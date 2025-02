Doncic recibió críticas por supuesto sobrepeso y Shaquille O'Neal salió en su defensa: "Luka gordo es mejor que..."

La NBA sigue consternada; en especial, los fanáticos de los Dallas Mavericks. Porque su mejor jugador, y uno de los mejores de la liga, fue traspasado en contra de su voluntad a Los Ángeles Lakers. En medio de semejante terremoto deportivo, Luka Doncic fue presentado en su nuevo equipo y habló de un tema por el que se convirtió en blanco de críticas: su condición física.

Anoche, el esloveno de 25 años fue presentado en los Lakers y se mostró con la camiseta número 77, el mismo dorsal con el que supo llevar a los Mavericks a las Finales de la NBA el año pasado. “Las últimas 48 horas se me han hecho como si hubiera pasado un mes entero. Emocionalmente fue muy complicado. Estaba dormido cuando me llamaron. Tuve que cerciorarme de que no era 1 de abril (April Fools), y se trataba de una broma. Fue un gran ‘shock’ para mí, un momento duro, era mi casa. Pero ahora voy a jugar en el mejor equipo del mundo, así que estoy encantado”, se sinceró.

Luka Doncic, a Los Angeles Laker! ? pic.twitter.com/nVrr1EnMtQ — NBA (@NBA) February 4, 2025

Luego, también se refirió a un tema por el que fue muy cuestionado. Hubo rumores de que llegó con sobrepeso (120 kilos) a la pretemporada y hay quienes lo castigan por no estar óptimo físicamente. Pero Doncic contestó: “Las dudas que había sobre mi físico no son verdad. Por primera vez me tomé mi tiempo para conseguir recuperarme al 100%. Otras veces creo que sólo quería volver a la cancha jugando al básquetbol y sin estar realmente sano al 100%. Así que esta vez me tomé mi tiempo, que fue el tiempo normal para volver al 100%”. Luka aún se recupera de un desgarro y podría debutar el próximo 10 de febrero en los Lakers.

Doncic pasó a los Lakers a cambio del pívot Anthony Davis, que hasta ahora parecía ser el gran socio de LeBron James, y los argumentos de la dirigencia de los Mavs tuvieron que ver con las falencias defensivas del esloveno. Pero también, extraoficialmente, trascendió que el aspecto físico fue algo que tuvo que ver en la decisión.

Fue Shaquille O’Neal, leyenda de los Lakers y de la NBA, uno de los que salió a defenderlo. Shaq, a su vez, lidió en su momento con críticas similares, ya que llegó a pesar 150 kilos (con 2,16 metros). “Necesito saber cuál es el término. Cuándo dices estar fuera de forma, ¿está gordo? ¿Estamos hablando de grasa corporal? No me parece que esté fuera de forma. Un amigo me dijo y tiene razón: "Luka Doncic gordo es mejor que el 99,9% de todos los exteriores de la NBA"”.

Además comentó, irónico: "El 'Luka en forma'... cinco años First Team All-NBA. El 'Luka gordo' o su versión fuera de forma.... primer equipo All-NBA durante cinco años. Si ese es el caso, lo dejaron ir, y definitivamente tendría que culpar a la gerencia de los Mavericks porque hay mejores maneras de manejar eso”. La NBA sigue sacudida y las repercusiones por uno de los trades más importantes en la historia de la liga seguirán por mucho tiempo más.