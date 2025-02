Bottari, la apuesta de Berti: "Ahora vamos por Estudiantes"

Independiente Rivadavia es una de las grandes sensaciones que tiene el inicio del Apertura de Primera División. Alfredo Berti logró conformar un equipo que se consolidó en defensa, se afianzó en el sector ofensivo y encontró un mediocampo con aires renovados y gran funcionamiento. Allí se encuentra Tomás Bottari, flamante refuerzo de la Lepra, que llegó en este mercado de pases proveniente de Nueva Chicago y es la gran apuesta del DT.

El volante, que sumó minutos en los tres compromisos del torneo (el último desde el arranque), habló sobre este nuevo comienzo y los grandes desafíos que tendrán los Azules por delante: "Estoy contento por el grupo que se formó, lo que demostramos partido a partido. En lo individual también estoy feliz por haber sumado minutos, lo necesitaba". Luego agregó: "Estamos convencidos de que queremos pelear cosas importantes y hacer un gran torneo, tenemos un buen plantel y buscamos pelear el torneo".

Bottari habló sobre su llegada al club y los desafíos que vienen por delante. (Prensa CSIR)

Acerca de su arribo a Independiente Rivadavia expresó: "La gente me ha hecho llegar su cariño, estoy contento de representar al club y no dudé en venir. Trato de dar lo mejor de mí partido a partido para poder dar pelea". El ex hombre del Torito se refirió a la goleada frente a Belgrano: "Me sentí cómodo como titular y mis compañeros me dan la confianza que necesito. El partido salió tal cual como lo planificamos en la semana, hicimos un muy buen primer tiempo y ellos se vinieron en el segundo, aunque mantuvimos el arco en cero que es importante. Además hacía mucho calor en la cancha y se sintió".

Finalmente, Bottari hizo énfasis en los próximos desafíos que tendrá la Lepra en el campeonato contra el Pincha y Boca: "Pensamos en Estudiantes, va a ser un partido bravísimo y una final para nosotros, tal como nos dijo Alfredo (Berti). Si nosotros queremos pelear, estos partidos son los que te dan chapa. Sabemos que de local nos hacemos fuertes, tenemos nuestras armas y vamos a batallar" cerró.