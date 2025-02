Un ex Real Madrid que jugó el Mundial de Clubes ante San Lorenzo fue ofrecido al Ciclón

San Lorenzo sigue sumando nombres a su interminable lista de posibles refuerzos. Ahora, el que apareció en escena es un ex Real Madrid con historia en el fútbol europeo: Asier Illarramendi. El mediocampista de 34 años fue ofrecido al Ciclón y su trayectoria incluye un cruce directo con el equipo de Boedo en el Mundial de Clubes 2014, cuando el conjunto dirigido por Edgardo Bauza cayó ante los merengues en Marruecos.

uD83DuDEA8Asier Illarramendi fue ofrecido a #SanLorenzo.



uD83DuDC49uD83CuDFFEEl mediocentro uD83CuDDEAuD83CuDDF8 de 34 años quedó libre tras su paso por #FCDallas uD83CuDDFAuD83CuDDF8, como contó @mundocuervo_



uD83DuDCCCEl jugador dio el uD83CuDD97 para jugar en #CASLA



*??Resta el uD83DuDC4DuD83CuDFFE de alguien importante del club



? acá: https://t.co/rZHUjEFweO pic.twitter.com/nYJYyWauoe — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) February 3, 2025

Illarramendi viene de jugar en Dallas FC de la MLS, donde tuvo continuidad hasta finales de 2024. En su paso por el fútbol estadounidense disputó 42 partidos, 34 como titular, y marcó dos goles. Antes, el vasco se destacó en la Real Sociedad, donde se convirtió en capitán y levantó la Copa del Rey 2019/20 tras vencer en la final al Athletic de Bilbao de Iker Muniain. Su buen rendimiento en el equipo de San Sebastián lo llevó al Real Madrid en 2013, cuando Florentino Pérez pagó casi 40 millones de euros por su ficha.

El ofrecimiento llegó en un momento en el que San Lorenzo aún tiene la posibilidad de incorporar un cuarto refuerzo, ya que la venta de Gonzalo Luján al Inter Miami aún no se cerró. Sin embargo, en el club son cautos. Desde el entorno del jugador aseguran que le gustaría la experiencia de jugar en Argentina, pero el tema económico todavía no fue tratado y Miguel Ángel Russo no quiere apurarse en sumar futbolistas que no estén listos para competir.

Muniain y Illarramendi en la previa de la final de la Copa del Rey 19/20.

Uno de los puntos que genera dudas es su inactividad: Illarramendi no juega un partido oficial desde octubre, lo que pone en riesgo su posible adaptación a la exigencia del fútbol argentino. El entrenador azulgrana pretende evaluar el plantel antes de tomar una decisión y, en caso de traer a alguien, que llegue en condiciones de jugar de inmediato.

Mientras tanto, los hinchas del Ciclón siguen atentos a los rumores. Después de nombres como Keylor Navas y Nicolás Lodeiro, la posibilidad de un ex Real Madrid vuelve a ilusionar a más de uno. Pero, por ahora, el volante español es solo un nombre más en la larga lista de ofrecimientos.