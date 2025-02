Revelan el audio del VAR en el polémico gol de Huracán ante Boca: ¿por qué no cobraron offside?

Tras dos empates consecutivos frente a Argentinos Juniors y Unión, el Boca de Fernando Gago consiguió sus primeros tres puntos en el torneo Apertura al vencer 2-1 a Huracán en La Bombonera, con goles de Edinson Cavani y Carlos Palacios, uno de los grandes refuerzos del mercado de pases. El gol del empate para el Globo de Parque Patricios había sido anotado por Marco Pellegrino.

No obstante, tanto el cuerpo técnico xeneize como los hinchas consideraron que el tanto de los dirigidos por Kudelka debía haber sido anulado por un offside de Fabio Pereyra. Tras el cabezazo de Pellegrino, el Payo se encontraba en posición adelantada, aunque no tocó el balón ni intervino en la jugada. Sin embargo, algunos sostienen que su ubicación podría haber interferido con la visión de Agustín Marchesín.

El audio del VAR en el polémico gol de Huracán ante Boca

Por este motivo, Mauro Vigliano, árbitro del VAR, y Felipe Viola, AVAR, decidieron llamar a Silvio Trucco, árbitro principal del encuentro, para que revisara la jugada en el monitor. Después de dos minutos de analizar diferentes repeticiones, el juez validó el gol de Huracán, explicando: "El cuerpo arbitral convalida la jugada, interpretando que el jugador adelantado no interviene en el adversario", según afirmó Trucco en un video publicado por la Liga Profesional, donde se escucha la conversación entre ambos.

En el audio del VAR sobre la polémica jugada, los árbitros añadieron: "El árbitro, luego de revisar nuevamente las imágenes, decide correctamente validar el gol, ya que la regla 11, en su punto dos, establece que un jugador será sancionado por fuera de juego solo si interfiere claramente en el campo visual del arquero. En este caso, eso no ocurrió, ya que el arquero vio el balón en todo momento".

De todos modos, en el segundo tiempo, con un golazo de Palacios, Boca se terminó imponiendo 2-1 sumando tres puntos importantes que le permitieron escalar posiciones en la tabla, alcanzando los cinco puntos. Por su parte, los dirigidos por Kudelka siguen sin conocer la victoria en lo que va del torneo, con dos empates ante Belgrano y Estudiantes y la derrota frente al Xeneize.

La conversación entre Trucco y el Vigliano en el polémico gol de Huracán contra Boca

-Asistente: Hay uno que está en posición adelantada, Silvio. Para mí, no interfiere.

-VAR: Después del tiro... Después del cabezazo, tengo al 6 por delante. Cabecea el compañero y lo tengo al 6. Primero, identifiquemos que no roce la pelota. No llego a ver si toca o no.

-AVAR: Dame un segundo, Silvio. No reanudes.

-VAR: ¿Qué te parece?

-AVAR: Dámela de nuevo...

-VAR: Ese es el toque. Volvé al principio. El 6 siempre estuvo adelantado. El 31 está siempre habilitado y el 6 está adelantado cuando cabecea. Silvio, te voy a invitar a un OFR por posible offside por interferencia.

-Árbitro: Mauro, estoy al frente del monitor.

-VAR: Va el centro. Cuando cabecea el 31, el 6 está en posición adelantada. Te voy a dar otro ángulo para que identifiques si realmente interfiere o no.

-Árbitro: Mauro, dame el momento del cabezazo. Dame minicam para ver la posición del arquero, para ver si hay obstrucción o no. En todo el momento ve el balón.

-VAR: Perfecto.

-Árbitro: No hay un movimiento de retraso. El arquero en todo momento ve el balón. No hay un movimiento de retraso en la jugada. ¿Estamos de acuerdo?

-VAR: Estamos de acuerdo, te convoco porque es una cuestión interpretativa y es muy rápida.

-Árbitro: El arquero ve en todo momento el balón. Dame un ángulo invertido. ¿Tenés de frente? Detenete en el momento del cabezazo y dame todos los ángulos que tengas. Hacé un carrusel.

-VAR: Mostrale con la torre. Un poco más atrás, hacele un loop.

-Árbitro: Ese es el ángulo. El arquero ve en todo momento el balón. Decisión: gol.