Qué dijo Messi cuando le preguntaron si es el mejor jugador de la historia: “El hecho de que se insinúe…”

Las recientes declaraciones de Cristiano Ronaldo, inevitablemente, rebotaron en todo el mundo y se volvieron motivo de conversación no solo en Argentina y Portugal. El jugador del Al-Nassr le dio una entrevista a Edu Aguirre, para El Chiringuito, en la que se describió como jugador, remarcó todas sus virtudes y se posicionó como el mejor futbolista de la historia. Lo que, enseguida, trajo a colación el nombre de Lionel Messi.

“Yo creo que soy el jugador más completo que ha existido. Es mi opinión. Hago todo en el fútbol: juego bien de cabeza, tiro bien faltas, con el pie izquierdo, soy rápido, fuerte, salto”, explicó CR7, con el autoestima que lo caracteriza, y dio pie a un enorme debate. “Una cosa son los gustos, que te guste más Messi, Pelé o Maradona. Lo entiendo y lo respeto, pero decir que Cristiano no es completo es mentira. Soy el más completo (...) Yo creo que sí (soy el mejor de la historia), sinceramente. No vi a nadie mejor que yo. Pero te digo de corazón”, completó.

El fanatismo argentino, tal vez ofendido por la sentencia del portugués, volvió a sacar a la luz en redes sociales el video que muestra la opinión de Lionel Messi ante la misma cuestión. En 2023, el capitán de la Selección argentina había recién conseguido su octavo Balón de Oro, más que cualquier otro jugador en toda la historia, y se refirió al tema.

“Como dije siempre, no sé si soy el mejor de la historia o no y tampoco es algo que me pregunte o que me interese… El hecho de que se insinúe o se diga que puedo estar entre los mejores, como se dice, para mí ya es un regalo”, contestó el Diez luego de ser reconocido por France Football como el mejor jugador de la temporada.

“Es algo muy especial, el fútbol lo juega todo el mundo, en todos lados, desde muy chiquito… todos los chicos quieren ser futbolistas. Y que a mí me digan que puedo llegar a estar entre los mejores, para mí ya es un honor, un orgullo muy grande”, completó Messi, con la humildad de siempre.