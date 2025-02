La confesión íntima de Rafa Nadal en su primera aparición pública tras el retiro: "Ahora puedo vivir con poco…"

Rafael Nadal fue el invitado especial de la Gran Gala del medio español Mundo Deportivo y fue reconocido por su trayectoria como uno de los mejores atletas de España. Una mención más que merecida para un tenista que levantó 22 trofeos de Grand Slam, fue número 1 durante 209 semanas y dejó todo un legado en el universo de las raquetas.

Fue la primera aparición pública del manacorí desde que puso fin a su carrera profesional en noviembre del año pasado, en el Final 8 de la Copa Davis en Málaga, y el 14 veces campeón de Roland Garros se sinceró respecto de cómo transita esta etapa de su vida. “Bien, perfecto. A nivel personal estoy feliz y por lo demás, intentando adaptarme a lo que es una nueva faceta de mi vida que, de momento, llevo muy bien”, les contestó a los periodistas.

uD83CuDF99? ¿Cómo está viviendo Rafa Nadal sus primeros meses tras la retirada del tenis?



uD83DuDCAC "Estoy feliz. Intentando adaptarme a una nueva faceta de mi vida. De momento no lo echo de menos"#GalaMD pic.twitter.com/QalM1XsxIc — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 3, 2025

“De momento no echo de menos el día a día, estoy bien como estoy. Al final, los últimos años fueron difíciles, eso me ayuda también a no echarlo tanto de menos. Me he retirado hace tres meses, tampoco lo puedo decir con total claridad, pero de momento estoy bien”, confesó, aludiendo al síndrome de Müller-Weiss (una patología en el pie) y los desgarros que marcaron sus últimas temporadas.

Hasta su retiro oficial, Rafa transitó meses de muy poca regularidad y de severos problemas físicos. Entre julio de 2022, cuando debió bajarse de su partido de semifinales en Wimbledon, hasta la Copa Davis en noviembre 2024, el español solo disputó 33 encuentros, con un balance de 17 victorias y 16 derrotas, y repartidos en quince torneos del circuito ATP.

Tras su reconocimiento en la gala, Nadal confesó respecto a cómo enfrenta hoy sus problemas físicos: “Ahora estoy pudiendo vivir con poco dolor y eso para mí es muy importante. Al final, levantarte y bajar las escaleras con normalidad para mí es un avance muy importante en mi día a día, poder vivir con la tranquilidad de no tener mucho dolor”.