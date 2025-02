Godoy Cruz vs Talleres: contrapunto entre seguridad-árbitro y el motivo de la suspensión

Una vez tomada la decisión de suspender el duelo entre Godoy Cruz y Talleres por la agresión al juez de línea Diego Martín, lo primero que corrió fue que el acuerdo de no seguir jugando había sido común de ambas partes. Es decir, que tanto Seguridad de la provincia como el árbitro Yael Falcón Pérez habían determinado, en conjunto, que no había garantías para continuar.

La versión cambió una vez que Hernán Amat, Director de Relaciones con la Comunidad, habló a la salida de la zona de vestuarios del Víctor Legrotaglie: "Nosotros dimos las garantías en seguridad para que puedan continuar con el encuentro en el complemento pero fue Yael Falcón Pérez el que tomó la decisión de no hacerlo".

Martín se retiró con hielo y un corte en la ceja.

Claro, el juez consideró que la agresión era lo suficientemente clara y contundente para no iniciar la segunda parte en cancha de Gimnasia. Pero ese no fue el único hecho que contrarrestó Amat, porque también la primera versión era que el elemento del ataque era un hierro que había salido de la popular, algo que desmintió uno de los encargado de la seguridad en los estadios: "Fue un caño de PVC no un hierro, como dijeron en varios lugares. Un caño que cortaron de las banderas que están permitidas para el ingreso y fue utilizado como proyectil", amplió HA.

Diego Matín terminó con un corte a la altura de la ceja y se retiró del estadio sin cambiarse, con hielo en la zona y fue trasladado en ambulancia al Hospital Lagomaggiore para recibir atención médica. "Estamos trabajando para encontrar a esta persona porque no es fácil dado que salió el proyectil desde la popular", cerró Amat ante la pregunta del culpable de un nuevo papelón que mancha al fútbol mendocino", cerró.