En pleno Wandagate, ¡Icardi ahora cruzó fuerte a un famoso DT en Instagram!

Mauro Icardi vive de polémica en polémica. Como si no tuviera suficiente con el escándalo mediático y personal de su separación con Wanda Nara y su romance con la China Suárez, todo esto ya comenzó a generarle algunos problemas en el Galatasaray. Hace ya algunos meses que no juega desde que se rompió los ligamentos cruzados en noviembre y desde la dirigencia y la hinchada le pidieron que volviera a comprometerse con el club.

En ese sentido, recientemente volvió a Turquía para enfocarse en su recuperación física. Para mostrar que tiene la cabeza puesta en el equipo, en los últimos días se viene manteniendo muy activo en redes sociales con posteos alusivos sobre el día a día en las instalaciones del León Naranja y Rojo. Pero, lejos de mantener un perfil bajo, volvió a generar revuelo cuando decidió cruzar en Instagram a nada menos de José Mourinho.

Icardi cruzó a Mourinho en Instagram. (Foto: Fenerbahçe)

El portugués es actualmente DT del equipo rival, el Fenerbahçe, que se encuentra peleándole el primer puesto de la liga. Recientemente al Galatasaray no le cobraron un penal en contra por una mano que no fue revisada por el VAR en un partido que ganó 1-0 ante el Gaziantep. "En la Copa del Mundo de Balonmano que finalizó el pasado domingo, mi Portugal alcanzó brillantemente las semifinales y quiero felicitarles por semejante logro y por el impacto que crearán en la juventud de nuestro país", ironizó al respecto Mou en su cuenta personal.

La historia que subió Icardi burlándose de Mourinho. (Foto: @mauroicardi)

Ante las repercusiones que generó este posteo, Icardi no se quedó callado y le respondió en sus historias con un picante meme. En el mismo, se ve un libro con la cara del entrenador luso con el título "The crying one" ("El llorón"), jugando provocativamente con su apodo, "The special one".

Otra historia que le dedicó Icardi a Mourinho. (Foto: @mauroicardi)

Pero el delantero rosarino no se quedó ahí. A continuación de la primera historia, subió otra con una captura de un clásico del 2023 en el que al Fenerbahçe no le cobraron una mano similar a la que protestó Mourinho. “Copa Mundial de Balonmano”, lo parafraseó con varios emojis de risas.