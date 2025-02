El recuerdo de la mamá del Morro García a cuatro años de su muerte

El 4 de febrero vuelve a aparecer en el calendario. La fecha que nunca quisiera que llegue, irrumpe en escena, una vez más, y con ella, todo el dolor que acarrea. Un día como hoy pero de 2021, Santiago Morro García tomaba la drástica decisión de quitarse la vida, un hecho que marcó muy fuerte al fútbol sudamericano, colores de Godoy Cruz al margen.

En un nuevo aniversario de la fecha más triste, Claudia Correa, mamá del goleador histórico del Tomba en Primera División, volvió a recordarlo con las emociones a flor de piel. "Los clubes deben tener en cuenta que los jugadores de fútbol son hombres que pueden sufrir y no sólo los vean como una transacción", dice desde Uruguay.

Claudia Correa, mamá del Morro, pide por la salud mental de los futbolistas (Archivo).

Claro, la operación que giró en torno a su hijo terminó siendo un detonante de lo que terminó ocurriendo. El Morro querría salir en el mercado de pases, volver a su país y jugar en Nacional pero del lado del club pretendían otro monto y terminó apartado del plantel. "Mansur lo iba a hacer correr por el pasto durante seis meses y eso es lapidario para la emoción, la estima y el deporte. En los negocios de Mansur lo que no marcha se tira y a mi hijo lo quiso tirar. Mi hijo se murió por un negocio. Hay gente que vive para hacer dinero con las habilidades de otras personas", disparó en aquél momento, aún con la herida abierta y sangrando a borbotones.

"Mi hijo quería volver a jugar en Uruguay y se lo impidieron" (Archivo).

Hoy, con algo más de tiempo para procesar un dolor que será eterno, Claudia no cambia su postura: "El señor José Mansur sabía de la condición de salud de Santiago y aún así lo aisló. Desde que Santi no está, me enteré que todos en el club sabían de la condición de él pero todos prefirieron callar".

Intentando ver algo de luz en tanta oscuridad, la mamá del uruguayo desea que "la salud mental se tome como un tema importante que afecta a más de los jugadores que uno cree. En Uruguay hubieron casos de muchachos que han tenido que parar por problemas de esa índole. Ojalá se le dé la importancia que realmente amerita para que no existan más casos como los de mi hijo".