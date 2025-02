La fuerte crítica de Thierry Henry al City de Guardiola: "Extrañan a Julián Álvarez, es la primera vez que..."

Antes del inicio de la nueva temporada en Europa, los fanáticos del fútbol consideraban al Manchester City como uno de los mejores equipos del mundo y uno de los principales rivales a batir. Sin embargo, con el paso del tiempo, el conjunto de Pep Guardiola comenzó a sufrir varias bajas, tanto por lesiones como por salidas del club. Esto provocó que los Ciudadanos atraviesen su peor momento futbolístico desde que el español asumió el cargo de entrenador.

El pasado domingo, el City sufrió una de las derrotas más abultadas de los últimos tiempos al caer 5-1 ante el Arsenal en el Emirates Stadium. Esta goleada prácticamente lo dejó fuera de la pelea por la Premier League, ya que se encuentra en la cuarta posición con 41 puntos, a 15 del Liverpool, líder absoluto del campeonato, 9 del Arsenal y 6 del Nottingham Forest, que ha sido una de las grandes revelaciones del torneo inglés, junto al Bournemouth.

Thierry Henry se refirió a la situación que vive el City. (Foto: Archivo)

Tras la derrota ante los Gunners, Thierry Henry, histórico delantero francés de la Premier, analizó la situación del club y señaló que el equipo perdió a varios jugadores de gran nivel en comparación con los que han llegado, citando como ejemplo a Julián Álvarez, quien dejó el City para unirse al Atlético de Madrid en el mercado de transferencias anterior. “Ahora, después de lo que ha pasado, la gente dice que ‘extraña a Álvarez, a Mahrez’, pero no es la primera vez que se nota que los jugadores que trajeron no tienen el mismo calibre que los que se fueron”, afirmó tajante en Sky Sports.

Luego, se refirió al complicado presente del equipo celeste y, aunque defendió a Guardiola, apuntó contra los jugadores del plantel: “Es molesto escuchar que digan que es el fin de una era. No lo es. Ganaron cuatro Premier League consecutivas. La gente habla de Rodri, pero no creo que su ausencia (en referencia a su grave lesión en la rodilla en octubre) sea el único problema del Manchester City. Como mencioné antes, Guardiola nos hizo olvidar a las leyendas que ya no están. Nunca veías al City y pensabas ‘No tienen a Yaya Touré, no tienen a Agüero, no tienen a David Silva, no tienen a Kompany’, nunca, jamás”.

Julián Álvarez, una de las figuras que se fue del City. (Foto: Archivo)

“Pero no es el fin de una era. Es demasiado pronto para decir que han implosionado. Tienen que recuperarse, quizás fichar a mejores jugadores, y Rodri tiene que volver. Aún no es el fin de una era para lo que Pep quiere hacer”, concluyó el campeón del mundo con Francia en 1998.