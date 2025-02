Independiente Rivadavia tiene cambio de última hora para visitar a Belgrano

A horas del inicio del encuentro frente a Belgrano en Córdoba, Alfredo Berti se vio obligado a meter un cambio de último momento en la formación inicial de Independiente Rivadavia. Esto se debe a que uno de los referentes del plantel no estará a disposición, por lo que el entrenador tendrá que modificar la columna vertebral del equipo para el choque de esta noche ante el conjunto dirigido por Walter Erviti.

Tal como informa Juan Manuel Quiroga, quien saldrá del once inicial será ni más ni menos que Diego Tonetto, el experimentado volante de los Azules, que no podrá estar en el cotejo debido a un malestar físico. En su lugar ingresará Tomás Bottari, el refuerzo que llegó en este mercado de pases proveniente de Nueva Chicago. Precisamente, esta era una de las dudas que tuvo el DT durante la última semana y, por motivos de fuerza mayor, el ex hombre del Torito de Mataderos se quedará con el puesto.

Tonetto no estará presente por enfermedad y en su lugar jugará Bottari. (Archivo)

Esta situación obligará a Bottari a jugar de cinco, mientras que Maximiliano Amarfil, una de las incorporaciones que mejor se adaptó al esquema del Loco, jugará como mediocampista por izquierda. Además, Mauricio Cardillo e Iván Sequeira terminarán de conformar la mitad de la cancha de la Lepra en un duelo que puede extender el buen presente del conjunto mendocino en este inicio de temporada.

De no mediar otros inconvenientes, el resto del equipo ya está definido y saldrá con Ezequiel Centurión en el arco, Mauro Peinipil, Iván Villalba, Sheyko Studer y Luciano Gómez en el fondo, Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Luis Sequeira los volantes, más Sebastián Villa y Victorio Ramis como dupla de ataque.