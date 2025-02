Macri disparó contra Riquelme tras la dura eliminación de Boca ante Alianza Lima: "Estamos en el..."

La eliminación de Boca en la fase 2 de la Copa Libertadores supuso más que un golpe bajo, ya que el pasado jueves salió la noticia de que Fernando Gago dirigirá su último partido en el club este viernes a las 20 ante Rosario Central por la fecha 8 del torneo Apertura. No obstante, eso no está confirmado al 100% por lo que la continuidad de Pintita dependerá mucho del encuentro de esta noche en La Bombonera.

Además del DT, otro que también salió muy lastimado tras el papelón ante Alianza Lima fue Juan Román Riquelme. El presidente de la institución e ídolo del club, fue muy criticado por los hinchas al igual que el Consejo de Fútbol integrado por Raúl Cascini, Chelo Delgado, Patrón Bermúdez y Chicho Serna.

Uno de los que apuntó contra Riquelme por el pésimo presente futbolístico y dirigencial que atraviesa el club fue Mauricio Macri, expresidente del elenco de la Ribera: “¡¿Qué podemos decir?! Muy triste todo. La verdad que fueron muchos años para poner a Boca en un lugar maravilloso y ahora estamos en el fondo del mar”, sentenció en diálogo con el programa Puro Show, de Canal 13.

Macri disparó contra Juan Román Riquelme. (Foto: archivo)

Sin embargo, Macri no fue el único que liquidó al presidente boquense, ya que José Basualdo, campeón del mundo en Japón ante el Real Madrid: “Riquelme no aprendió nada ni transmite nada. Habla de que Boca es su casa y no entiendo todos los movimientos que hace. Dice una cosa y después resulta que hace otra. Él se quejaba cuando no estaba en la presidencia de todo lo que pasaba y ahora hace lo mismo”.

“¿Entonces de qué estamos hablando? Deja mucho que desear como dirigente y no es nada que ver a lo que uno pensó que podía ser en la dirigencia. ¿Qué consejo le doy? Que sea más abierto, que no use mucho su ego y que realmente piense en Boca”, concluyó.