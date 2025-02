Las dos figuras de peso que serían baja en Boca ante Rosario Central

Boca tiene hoy un desafío mental y futbolístico trascendente como pocos en el último tiempo. Por la 8º fecha del torneo Apertura, recibirá en la Bombonera a Rosario Central, el líder de la Zona B y el que más puntos tiene de los 30 de la Primera División (17), tres días después de la catastrófica eliminación ante Alianza Lima en la Fase 2 del Repechaje de la Copa CONMEBOL Libertadores.

El duelo de está noche, que podría definir el futuro del entrenador Fernando Gago, en principio, iba a tener en cancha a los mismos protagonistas que, aunque vencieron 2-1 a Alianza Lima, quedaron fuera de la Copa el martes. Pero dos nombres importantes están al límite físicamente y no serían parte del 11 inicial.

Mirá el video

El primero es Carlos Palacios, uno de los refuerzos del último mercado de pases que más ha rendido hasta ahora, aunque tuvo un mal partido contra el equipo de Néstor Gorosito. El chileno tiene fuertes contracturas en ambos gemelos, se hizo estudios y está casi descartado para el partido ante Central, según reveló Tati Civiello en Superfútbol, programa de TyC Sports.

El otro es nada menos que el capitán Edinson Cavani, que no estuvo inmune a las críticas por el insólito gol que no pudo convertir en la última jugada del partido ante el equipo peruano. El uruguayo arrastra una lesión en la espalda con fractura incluida desde hace más de dos semanas, jugó infiltrado frente a Alianza Lima y no sería titular esta noche por no haberse recuperado del todo.

El capitán está al límite físicamente y no se volvería a infiltrar. (Foto: archivo)

“Se constató edema óseo postraumático asociado a trazo de fractura en apófisis transversa izquierda de L3 SIN desplazamiento”, explicaba el parte médico del delantero, quince días atrás. Sin Palacios y Cavani, Gago no tendría problemas respecto de los cupos de extranjeros (pueden convocarse cinco por partido y Boca tiene seis en el plantel: Ander Herrera, Miguel Merentiel, Marcelo Sarachi, Williams Alarcón y los dos mencionados). Pero eso no hará la noche más sencilla. Hoy, Boca irá contra el líder del campeonato y contra sus propios demonios.