Las 3 canciones letales de la Bombonera para los jugadores de Boca ante Central: “En la Copa nos falló, con la hinchada no se jode, la p…”

Boca Juniors enfrentó a Rosario Central por el Apertura 2025 en una Bombonera cargada de presión tras la eliminación en la Copa Libertadores. Con Fernando Gago en la cuerda floja, los hinchas hicieron sentir su descontento con canciones dirigidas al plantel y al cuerpo técnico, además de gestos simbólicos como el de La 12, que no se paró en el para avalancha en señal de protesta.

Desde que los futbolistas asomaron por el túnel para disputar el partido, la hinchada dejó en claro su enojo con tres cánticos contundentes: “Hoy vinimos a ver a Boca, que en la Copa nos falló. Con la hinchada no se juega, la p... que los p...”, el siguiente hit elegido fue "a ver, a ver los jugadores si pueden oír, con la camiseta de Boca, matar o morir", mientras que la última fue otra que hacía mucho que no se escuchaba en la Bombonera: "La camiseta de Boca se tiene que transpirar, sino no se la pongan, váyanse, no roben más."

La 12 cantó contra los jugadores

La bronca de los hinchas se intensificó cuando el nombre de Fernando Gago fue anunciado por los altoparlantes: el entrenador fue silbado en un claro mensaje de desaprobación hacia su gestión.

Marcos Rojo, el otro apuntado por la hinchada

Marcos Rojo fue el único futbolista que recibió silbidos y abucheos por parte del público. En contraste, el juvenil Milton Delgado fue el más aclamado por los hinchas, mientras que el resto del plantel recibió una mezcla de aplausos, silbidos e indiferencia.

El malestar de los hinchas se suma a la incertidumbre sobre el futuro del DT, quien ya no cuenta con el respaldo total de la dirigencia y está bajo una fuerte presión. Boca necesita levantar cabeza cuanto antes en el torneo local para calmar las aguas en un momento delicado.