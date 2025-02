La increíble revelación de Maxi Salas sobre cómo llegó a Racing: “Le escribí a Costas para el cumpleaños y…”

No durmió mucho y festejó hasta tarde, como todos sus compañeros, un nuevo título internacional en la historia de Racing. Maximiliano Salas es una de las piezas clave del equipo campeón de la Recopa Sudamericana y, el día posterior al segundo título internacional bajo el mandato de Gustavo Costas, reveló la desconocida razón por la que terminó en Avellaneda.

Maxi Salas lleva 10 goles en 59 partidos con la camiseta de Racing, pero se ha vuelto un referente por mucho más que su media goleadora. A raíz de su constante sacrificio y potencia física, junto a Adrián “Maravilla” Martinez se convirtió en protagonista de la delantera más letal del fútbol argentino y una de las mejores de América.

Mirá el video

Horas después del 2-0 ante Botafogo en Brasil que le dio el título de la Recopa a Racing por un contundente global de 4-0, Salas dialogó con Dale al Medio, programa de TyC Sports, y elogió a Gustavo Costas, a quien consideró el “sin dudas” el mejor director técnico de su carrera, y reveló el trasfondo de su llegada al club.

“Estas copas son para él, por la persona que es. Tiene una humildad muy grande. Nosotros nos matamos por él” aseguró el delantero de 27 años sobre su técnico. Además, reveló que su llegada a Racing empezó a gestarse por un mensaje de cumpleaños de él a Costas, un día como hoy, pero hace dos años…

“Cuando él cumplió años yo le escribí para felicitarlo y estuvimos charlando. Nunca le dije que estaba libre y podría negociar. Y, terminando la charla, él me preguntó si seguía en Palestino. Le dije que no y que estábamos negociando con el club y con algunos de afuera también”. contó Salas. Y reveló: “Ahí no me dijo nada, pero al otro día me llamó el presidente de turno y me dijo: "Costas te quiere, te quiere, te quiere y quiere que seas el primer refuerzo” Ahí lo llamé a Gustavo y me dijo que sí, que me quería. Y no tardé en llegar a Racing”.