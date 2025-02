El sincericidio de Hamilton y su ambición de ganar con Ferrari: “No tengo esposa ni hijos, solo pienso en…”

La Fórmula 1 cierra este viernes los tests de pretemporada en Bahréin y ya piensa en la ineludible próxima parada: el Gran Premio de Australia, el 16 de marzo. La carrera de Melbourne será la primera en Ferrari de uno de los pilotos más importantes de la historia, Lewis Hamilton, quien en una entrevista con Times palpitó su nuevo desafío y dejó frases por demás llamativas.

El británico dejó Mercedes después de seis títulos mundiales en doce temporadas y firmó uno de los tres contratos más onerosos de la Fórmula 1 con Ferrari. Una decisión curiosa de parte del equipo italiano, más allá de la jerarquía de Hamilton, que le valió las críticas de varios en el entorno de los motores por haberse desprendido de un piloto como Carlos Sainz Jr. y haber optado por uno de 40 años.

Hamilton, sin embargo, aseguró en una entrevista con Times que la vejez es “un estado mental” y que él “nunca será un anciano”. Le contestó así, indirectamente, a Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, quien sostuvo en su libro Inside Mercedes F1 que todos los pilotos tiene un límite de vigencia y quien eligió a Andrea Kimi Antonelli, de 18 años, para suceder a Hamilton.

No quiso ser comparado con otros atletas de su misma edad porque se considera diferente al resto. “Soy el primer y único piloto negro en este deporte. No puedes compararme con nadie más en la historia de la F1, porque no tienen nada que ver conmigo. Tengo hambre, estoy motivado, no tengo esposa ni hijos. Solo pienso en una cosa: ganar. Es mi prioridad número 1”, aseguró el piloto, revelando toda su ambición.

Hamilton se sintió cómodo en la Ferrari en los tests de Bahréin. (Foto: archivo)

A su vez, el británico disipó rumores de una conflictiva salida de Mercedes. De hecho, con humor, contó cómo fue su despedida de la escudería alemana: “Después de comunicar mi decisión, jugamos al paintball con los mecánicos. Me dejaron participar, pero me dispararon con fuerza. Fue doloroso”, bromeó.