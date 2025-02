Chilavert destrozó a Marchesín por pedir el cambio por Brey: “Es una falta de respeto, se ve que…”

La derrota de Boca frente a Alianza Lima por penales en La Bombonera. dejó en la cuerda floja a Fernando Gago y todo su cuerpo técnico. Además, tras un gran mercado de pases en el que incorporó a siete futbolistas de calidad y jerarquía, el Xeneize que se quedó sin competencias internacionales en el segundo mes del año, y solo tendrá que afrontar los torneos Apertura y Clausura, la Copa Argentina y el Mundial de Clubes en junio durante todo el 2025.

En el encuentro frente al conjunto peruano se dieron varias situaciones que llamaron la atención, pero la más sorpresiva y que dejó con la mente en blanco hasta a Marcos Rojo, fue cuando Agustín Marchesín, una de las figuras del cuadro de la Ribera en los últimos partidos, pidió el por Leandro Brey un minuto antes de la tanda de penales. El exarquero de Lanús le dio toda la confianza al ex Los Andes, que no detuvo ninguna de las cinco ejecuciones.

Chilavert no se guardó nada y disparó contra Marchesín

Tras lo sucedido, uno de los que salió a disparar contra Marchesín fue José Luis Félix Chilavert. El histórico arquero paraguayo y campeón del mundo con Vélez en 1994, no se guardó nada y fue con los tapones de punta: "Es insólito. Yo solamente vi a Van Gaal poner a otro arquero para una tanda. Es una falta de respeto a uno mismo porque Marchesin es un gran arquero. No entiendo la decisión que ha tomado porque el arquero es el alma mater de un equipo. Si está sólido, el equipo juega bien. Y si duda, el arquero está inestable", sentenció en diálogo con Radio del Plata.

"Un arquero de su experiencia puede sacar adelante el partido. Es una falta de respeto a todos los hinchas y a una institución tan grande como Boca. En el video se observa que él mismo pide que lo cambie por Brey. Nunca lo vi y jugué 25 años al fútbol. Es un gran profesional que jugó en Porto, América y en Brasil. Está acostumbrado a esa situación de ir a los penales", añadió.

Chilavert y la advertencia a Marchesín. (Foto: archivo)

Finalmente, el ex Vélez señaló que ahora la gente mirará de reojo a Marchesín por haber pedido el cambio en un momento tan crítico para que ingresara un joven de 22 años a reemplazarlo: "Qué mejor que un arquero que está caliente en juego, terminar la tanda porque Brey estaba frío. No lo entiendo y me duele como arquero. Con su acción, los hinchas de Boca le pierden la confianza", concluyó.