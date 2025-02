Angileri tiene nuevo equipo y una millonaria clausula de recisión

El mercado de pases continúa a pleno en algunas ligas de Sudamérica y en las últimas horas hubo novedades con respecto a Fabrizio Angileri, quien cerró su llegada a uno de los equipos más importantes del continente. El lateral izquierdo, de extensa trayectoria, llegó al Corinthians, club que lo blindó de cara al futuro con una cláusula de salida millonaria. Además, su entrenador será Ramón Díaz.

El jugador surgido en el Atlético Club San Martín se encontraba en el Getafe de España, institución que apostó por él tras su gran paso por River Plate. Sin embargo, el defensor no se pudo afianzar en el viejo continente, apenas jugó 27 encuentros en dos temporadas y los directivos decidieron no extender su vínculo.

El mendocino jugará en Brasil.

Esta situación provocó que Angileri analice la posibilidad de regresar al continente. Allí apareció la chance de sumarse al Timao por pedido expreso de Ramón Díaz y su hijo, Emiliano, quienes dirigen al elenco paulista. Con este panorama, el oriundo de Junín firmó hasta diciembre de este año con una cláusula de recisión de 100 millones de euros, cifra que lo convierte en un futbolista intransferible para el plantel.

Precisamente, Corinthians atraviesa una grave crisis económica que no le permitió incorporar jugadores nuevos en este verano. Por lo tanto, el oriundo de nuestra provincia, que arribó con el pase en su poder, se convirtió en el primer y único refuerzo de los brasileños hasta el momento. El desafío no será sencillo para el ex hombre de Godoy Cruz, que tendrá que retomar el nivel que supo demostrar en Núñez y ganarse un lugar en el once titular, en donde comparte el puesto con Hugo, Matheus Bidu y el ecuatoriano Diego Palacios.