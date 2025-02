Ruggeri gozó con la eliminación de Boca y chicaneó a Riquelme y Gago: "Hay que hacer guardia en..."

La derrota de Boca en la Bombonera sigue generando repercusiones, y Oscar Ruggeri no se guardó nada. Desde su rol de panelista en ESPN, el Cabezón disparó con munición gruesa contra Fernando Gago, el cambio de arquero y la dirigencia del club.

"A Gago solo no, esto se lleva puesto a varios", arrancó Ruggeri, marcando que las responsabilidades van mucho más allá del entrenador. Sin filtro, la principal crítica del Cabezón estuvo en la decisión de reemplazar a Agustín Marchesín por el joven Leandro Brey en la tanda de penales.

El exdefensor campeón del mundo en México 86 no compró la explicación de Gago, que aseguró que la decisión de cambiar al arquero fue hablada de antemano. "Si soy el técnico, le grito: 'Quedate ahí, atajá lesionado si hace falta'. Lo trajeron para esto", remató Ruggeri, insistiendo en que Marchesín debió quedarse en cancha. "A Gago le voy a decir, no al arquero. No pudiste resolver ni allá ni de local. Coloccini no tiene que venir a decir nada. Tiene que saber, no puede venirte a decir que el arquero...", tiró.

La chicana de Ruggeri a Riquelme

Pero las críticas no se detuvieron en el DT. Ruggeri también apuntó contra la dirigencia: "Desde hace dos años que es un fracaso rotundo. ¿Qué estaría diciendo Riquelme si estuviera afuera?", cuestionó, recordando las críticas que el propio Román hacía en su etapa como jugador. "La plata que perdés en recaudaciones, ahora tenés que pagar un año para jugar un campeonato", agregó.

Para Ruggeri, el golpe económico y deportivo de esta eliminación será profundo, y no ve que la crisis termine solo con la salida de Gago. "Esto no llega ni a bueno, a nada", sentenció. Incluso, se animó a ironizar: "Hay que hacer guardia en las estaciones de servicio", apeló trayendo a la memoria la manera en la que fue despedido Sebastián Battaglia de Boca. La salida del máximo ganador en la historia de Boca se consumó en una estación de servicio de la Zona Norte.

Las esquirlas de la eliminación todavía están en el aire, y la incertidumbre en Boca es total. Ruggeri encendió la mecha con sus declaraciones, y la tensión en el club parece lejos de calmarse, algo que parece disfrutar el panelista de F90 de ESPN, quien hasta 2013 decía que era hincha de Boca desde chico (lo confesó en El Show del Fútbol con Fantino), aunque en los últimos años explicó que se había hecho hincha de River.