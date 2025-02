La llamativa decisión de Riquelme tras escuchar que Gago quiere seguir en Boca

La eliminación de Boca en la fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima fue un golpe durísimo para el mundo xeneize. El equipo de Fernando Gago quedó fuera de todas las competiciones internacionales para 2025 y no jugará la Copa Sudamericana ni la Libertadores al menos hasta 2026. Sin embargo, a pesar del impacto de este fracaso, la continuidad del entrenador no está en duda.

Según informó el periodista de TyC Sports Tato Aguilera, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme tomó una decisión clara: no despedir a Gago. "No lo van a echar a Gago, decisión tomada por parte de la dirigencia. No están pensando en echarlo, confían en que esto va a cambiar", aseguró Aguilera en la madrugada tras la eliminación del Xeneize.

El periodista enfatizó que, si bien Boca sufrió un golpe que marcará una cicatriz difícil de cerrar en el corto plazo, el Consejo de Fútbol sigue apostando por el proyecto de Gago. "Él dijo ‘me siento 100% con fuerzas para seguir’, y desde Boca la dirigencia no está pensando en echarlo. Es la información que tengo a esta hora y creo que es importante para cerrar un poco la historia", detalló.

Mirá lo que dijo Tato Aguilera sobre Gago

A pesar de haber quedado fuera del torneo más importante del continente, hipotecando la serie en Perú y sin poder resolverla en casa, la decisión de Riquelme y su equipo es mantener al entrenador en su cargo. Ahora, Boca deberá enfocarse en el torneo local, la Copa Argentina y en el Mundial de Clubes 2025, los únicos frentes que le quedan en la temporada.

El próximo viernes, Boca enfrentará a Rosario Central por la fecha 8 del Torneo Apertura en una Bombonera que será una verdadera caldera. Tras la dura eliminación, el equipo jugará bajo una presión enorme, con un clima adverso en las tribunas y una sensación creciente de fin de ciclo para Fernando Gago.

En apenas cuatro meses, Gago dirigió 22 partidos con un saldo de 11 victorias, 6 empates y 5 derrotas, alcanzando un 59,09% de efectividad. Sin Copa Libertadores ni Sudamericana en el horizonte, el duelo ante Central podría marcar un punto de quiebre en su continuidad.