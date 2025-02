Un campeón del mundo con Boca liquidó a Gorosito por su “biri biri” a la Bombonera: “Dice eso porque nunca…”

Boca recibe en la Bombonera esta noche, a las 21.30, a Alianza Lima por el partido de vuelta de la Fase 1 del Repechaje de la Copa CONMEBOL Libertadores. Sin embargo, a fuerza de declaraciones cruzadas, el encuentro parece haber empezado a jugarse ni bien terminó el duelo en Lima. Después de los virales dichos de Néstor Gorosito, entrenador del equipo peruano, sobre la Bombonera, llegaron respuestas de distintas partes del mundo Boca.

Ahora fue nada menos que Jorge “Chino” Benítez, campeón de la Libertadores con el Xeneize en 1978 y 1977 y campeón como DT de la Copa Sudamericana 2004, entre otros logos, quien le contestó a Gorosito su picante frase sobre la cancha de Boca, con la que intentó bajarle el precio a la hinchada. “Es todo un “biri biri” esto de la cancha. La hinchada no juega. Nunca mataron a ningún jugador ahí. No pasa nada, son 11 contra 11”, había dicho Pipo.

Fernando Gago e incluso los jugadores de Aldosivi, tras la derrota del sábado pasado 2-1 en cancha de Boca, fueron consultados por la Bombonera y la frase de Gorosito. “Yo sé lo que significa jugar en la Bombonera, su gente. Cuando el equipo tiene ese momento de situaciones positivas viví momentos increíbles como futbolista que no viví en ningún estadio... Vamos a aprovechar eso”, dijo el DT xeneize.

Ayer, en el programa radial Super Deportivo Radio, el Chino Benítez hizo su aporte al intercambio de declaraciones y liquidó al director técnico de Alianza Lima. “"Biri biri", pero no salían. Gorosito dice que lo de la Bombonera es "biri biri" porque nunca se dio cuenta de lo que siente. Siempre se metió bajo los palos y clavado bajo el arco”, aseguró.

“La hinchada juega constantemente, te emociona… Juega un 10%, pero es un montón”, continuó. Por otro lado, se mostró optimista respecto del resultado de la serie que se definirá esta noche. “Lo va a dar vuelta, no es un resultado agresivo. En estos 90 minutos no tienen nada que mostrar, solo ganar. El hincha de Boca no se fija en el cómo, solo en ganar”, opinó Benítez.