Tras sus chicanas en la previa, así recibió la Bombonera a Pipo Gorosito

Néstor Gorosito nunca fue un personaje indiferente en el mundo Boca. Su pasado en River, sus gestos provocativos y, más recientemente, sus declaraciones sobre el peso de la Bombonera en los partidos, hicieron que su regreso al estadio xeneize generara un clima especial. "Eso es sanata, adentro somos once contra once", dijo en la previa. Y los hinchas tomaron nota.

Cuando la voz del estadio anunció su nombre, los silbidos no tardaron en caer desde las tribunas. En la platea baja, algunos insultos recordaron sus viejas chicanas, pero la gran mayoría de la Bombonera eligió otro camino: la indiferencia. Mientras el DT de Alianza Lima pisaba el campo, el foco de los hinchas ya estaba puesto en el partido.

¡Así celebró PIPO GOROSITO y el banco de Alianza Lima el 1-1 parcial ante Boca!



uD83DuDCFA Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/Bm47RqENP8 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 26, 2025

Pero Pipo no se guardó nada. Antes del encuentro, fiel a su estilo, volvió a desafiar: "Adentro no sabés si hay gente o no hay gente. Si no podés jugar a la pelota sin pensar en lo externo, te tenés que dedicar a otra cosa". Una frase que, lejos de apagar el fuego, sumó un nuevo capítulo a su historia de tensión con Boca.

Sin embargo, también hubo espacio para un gesto de cordialidad. Minutos antes del inicio del partido, Gorosito se cruzó con Fernando Gago y se dieron un afectuoso abrazo. Una imagen que contrastó con el clima hostil que había generado su presencia.

Ya en el partido, cuando Hernán Barcos convirtió el tanto del empate transitorio 1-1 con un perfecto cabezazo, Pipo lo gritó con todo y salió a festejarlo como un hincha más. Cerca del final del primer tiempo, cuando iban casi 40 minutos, el árbitro chileno Piero Maza le mostró amarilla por protestas airadas del entrenador, quien vivió un duelo aparte en la Bombonera.