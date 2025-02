La insólita opinión de Insúa sobre el penal que no le dieron a Newell’s ante Barracas: “Recién la vi y…”

Barracas Central volvió a ser noticia por un fallo arbitral que lo benefició. Fue ayer, en la victoria 2-0 ante Newell’s Old Boys con goles de Jhonatan Candia y Manuel Agustín Duarte. Hubo una jugada que derivó en una mano dentro del área de un jugador del Guapo, pero el juez Fernando Echavarría no consideró que era penal en contra del equipo de Claudio “Chiqui Tapia”. Curiosamente, Rubén Darío Insúa, DT de Barracas, aseguró que “pegó en el muslo”.

En el segundo tiempo, cuando el encuentro por la 7º fecha del torneo Apertura estaba 1-0 en favor de Barracas, Saúl Salcedo, de Newell’s, pateó al arco y la pelota impactó de lleno en el brazo de Jonathan Rak. Para Echavarría, pese a las cámaras ofrecidas por el VAR, no fue penal; para la furia del mundo leproso.

Escuchá la opinión de Insúa

Anoche, en su programa de radio, el periodista Marcelo Palacios entrevistó a Rubén Darío Insúa, entrenador de Barracas Central, y le preguntó su opinión de la polémica jugada. “No, en la cancha no. Recién me lo mostró el analista el video. Le pegó primero en el muslo. Pero la verdad no me gusta hablar mucho. Ahora está de moda que los entrenadores seamos analistas de los árbitros. Ese laburo se lo dejo para ustedes”, sentenció.

“Se empieza a revisar qué pasó en el minuto 4, en el 8... En el fútbol opinás siempre o no opinás nunca. No que si ganás está bien, si perdés está mal, si salís campeón está bien, si no salís campeón está mal. Yo no participo de ese tipo de conductas, si el rival es mejor y te gana, punto. El árbitro toma 100 decisiones, le acertó en 98 o 97. A mí me gusta hablar de fútbol”, extendió el Gallego, queriendo quitarle el foco a la mano de Rak.

La jugada de la polémica

No es la primera decisión arbitral que le permite a Barracas Central sumar valiosos puntos y esta, que evitó lo que podría haber derivado en un empate de Newell’s, ayudó para que ahora el Guapo, a quien el Chiqui Tapia vio desde el palco en la cancha de Arsenal, se colocara en puestos de clasificación a la fase eliminatoria. está 7º, con 12 puntos.