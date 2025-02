La durísima acusación de Ricardo Caruso Lombardi contra el fútbol mendocino por un hecho reciente

En los últimos años, el entrenador Ricardo Caruso Lombardi cambió el buzo por el micrófono y se transformó en un abanderado de aquellos que piden por un fútbol argentino ordenado y transparente. El ahora panelista de televisión utiliza sus redes sociales y su espacio en el programa TN Deportivo, de la señal Todo Noticias, para sacar a la luz una interminable cantidad de episodios extradeportivos que ocurren cada fin de semana en nuestro fútbol.

Este martes, luego de un lunes con varias polémicas en los partidos de la Liga Profesional, el director técnico dialogó en Digamos Todo, por MDZ Radio, y se despachó con munición gruesa contra los árbitros y su favoritismo con determinados clubes: “Yo cuando dije hace dos meses que los partidos de Barracas iban a ser un escándalo, fijate que a Banfield lo duermen, a Newell's lo duermen, con Central Córdoba, con Defensa y Justicia, ahí te das cuenta, esto es clarito”

El penal que no cobró Echavarría en contra de Barracas.

“Con Barracas, los árbitros tienen prohibido llamar desde el VAR, aunque la agarren con las dos manos dentro del área, tienen prohibido llamar, porque Barracas tiene que ganar con trampa, como sea, porque sí o sí tiene que clasificar. Se lo hizo saber a los árbitros, ‘tienen que cobrar todo para nosotros y sino van a sufrir las consecuencias'”, apuntó Caruso en referencia al club cuyo presidente es Matías Tapia, hijo de Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

El ahora panelista insistió en ese punto y también apuntó contra el entrenador del Guapo, Rubén Darío Insúa: “¿sabés lo que más me molesta? Que el técnico salga a hablar, ‘ah, ven la lupita’. Te boludean, ¿entendés?, ¿cómo me boludeás? No me boludees, porque yo soy técnico y soy periodista, y no me gusta que me vengas a tomar el pelo o a faltar el respeto, porque le están tomando el pelo a la gente”

La fuerte advertencia de Ricardo Caruso Lombardi a Godoy Cruz

Por otro lado, el exdirector técnico de San Lorenzo y Racing, entre otros, se refirió al partido que jugarán el próximo lunes Barracas Central y Godoy Cruz, por la octava fecha del torneo Apertura: “Pobrecito Godoy Cruz, en la cancha de Arsenal (donde hace de local Barracas), que ni viajen”

Caruso advirtió al Tomba por el partido del lunes que viene.

“Lo van a liquidar, porque ya tienen la orden. Y no les importa. Porque la semana pasada lo durmieron a Central Córdoba, ayer a Banfield, todos los partidos van a ser iguales, porque tienen la orden del comandante de beneficiarlo para demostrar que tienen poder. Y si es con ‘chiquero’, mejor, así demuestra más poder”, manifestó respecto a la visita del Tomba, el lunes próximo a las 17.

La dura acusación del entrenador contra los equipos mendocinos

Caruso Lombardi también tiró munición gruesa contra el fútbol de la provincia al apuntar que “en Mendoza lo que tienen que tener cuidado es con las apuestas. Porque hay muchos temas con las apuestas en Mendoza. Y no se hagan los bobos todos. Se hacen todos los bobos y en Mendoza es terrible cómo ocurren las apuestas”.

“Hay muchos equipos apuntados de Mendoza, es uno de los lugares principales. Lo que pasa es que yo sé que si juega azul contra blanco, si todo el mundo sabe que va a ganar azul, ¿qué hacés?, jugás azul, obvio. Y vos le decís a tu amigo, a tu tía, a tu hermana, a tu primo, ‘y dale, jueguen porque ganamos’. Y el que tiene que impartir justicia, lo mismo”, sentenció.