Fabián Berlanga reveló el drama de Valentín Gómez tras su pase frustrado: "Está sufriendo por las..."

El mercado de pases ya cerró en Italia, pero la novela de Valentín Gómez sigue más viva que nunca. El defensor de Vélez, que viajó a Europa con la ilusión de sumarse al Udinese, terminó con las manos vacías y deberá reincorporarse al Fortín el lunes 3 de marzo. Pero, lejos de ser un simple regreso, el presidente Fabián Berlanga dejó en claro la situación del futbolista: "Si tenemos en cuenta la parte humana, Valentín está sufriendo por las transferencias que no se dieron".

El testimonio de Berlanga

La frustración de Valentín Gómez no es casualidad. En el último año, el defensor estuvo tres veces a punto de ser transferido y en todas las oportunidades la operación se cayó a último momento. Primero fue el Palermo en julio de 2024, después Cruzeiro en enero de 2025 y ahora Udinese. En esta última chance, el grupo encabezado por Foster Gillett le había prometido al futbolista que ejecutaría su cláusula de rescisión y lo liberaría para sumarse al conjunto italiano, pero el dinero nunca apareció y la historia terminó con el jugador de vuelta en la Argentina.

"Estamos esperando que vuelva. Que se ponga a disposición nuestra y nosotros a disposición de él. Volveremos a intentar el traspaso en la ventana de junio cuando el mercado europeo es más grande y hacen más incorporaciones", explicó Berlanga, dejando en claro que Vélez no le cerrará las puertas a una nueva negociación en el próximo período de transferencias.

El polémico empresario estadounidense Foster Gillett. Foto: archivo.

¿River a la carga?

Con el pase a Udinese caído, el futuro de Gómez vuelve a ser una incógnita y en ese contexto River aparece como un posible destino. El Millonario ya había mostrado interés en el defensor anteriormente y, ante la nueva situación, todo indica que podría hacer un intento para sumarlo en este mercado.

Berlanga no le cerró la puerta a esa posibilidad y dejó todo en manos del jugador. "No habría problema en venderlo a otro equipo del fútbol argentino. Habría que ver los términos y si el jugador quiere o no ir. Si el deseo del jugador es ese, yo no tengo problema mientras sea por el dinero que pedimos", afirmó.