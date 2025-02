El insólito contratiempo por el octavo refuerzo de River que inquieta a Gallardo: ¿se hace el pase?

El pasado sábado, se confirmó una gran noticia en el mundo River: Kevin Castaño, futbolista del Krasnodar de Rusia y finalista de la Copa América con la Selección de Colombia, se convertirá en el octavo refuerzo del Millonario. En principio, la transferencia del mediocampista de 24 años le costará al cuadro de Núñez 9 millones de dólares por el 100% de su pase y ambas partes ya firmaron los contratos para oficializar el acuerdo.

Sin embargo, este martes por la tarde, el equipo de Marcelo Gallardo sufrió un insólito contratiempo que inquieta al DT y podría no gustar en las oficinas de Núñez: el elenco ruso no cederá ya a Castaño, ya que quieren que el futbolista dispute al menos un partido del torneo local, el sábado 1° de marzo ante Krylia Sovétov, en la vuelta de la liga rusa tras el parate por el invierno, según informó Sebastián Srur, periodista que cubre el día a día de River para Radio Continental. De todas formas, el cronista aclaró que el pase no está caído, pero tampoco cerrado al 100%. El Krasnodar marcha primero en el campeonato ruso, disputadas 18 de las 30 fechas.

El Krasnodar no lo cede ahora a #Castaño. Quiere que juegue minino un partido de la liga rusa ahora el 1 de marzo.

Se va a hacer el pase, pero no esta cerrado al 100. — Sebastián Srur (@Sebasrur) February 25, 2025

En caso de que se concrete la incorporación, el futbolista de la selección colombiana se convertirá en el octavo refuerzo de River en este mercado de pases, sumándose a una larga lista de incorporaciones: Enzo Pérez, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Giuliano Galoppo, Matías Rojas, Gonzalo Tapia y Sebastián Driussi.

Además, el Muñeco finalmente tendrá al volante central que había solicitado desde hace tiempo para seguir fortaleciendo el plantel que competirá en la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes. Aunque River tenía tiempo hasta el 12 de marzo para concretar la llegada de Castaño, el plan del DT nunca fue esperar tanto, y su deseo es tener al futbolista lo antes posible.

Gallardo habló sobre la llegada de Castaño a River

Por su parte, tras la victoria en San Juan, Gallardo fue consultado sobre la llegada del jugador de 24 años y el rol que podría tener en el equipo: “No voy a hablar al respecto hasta que no sea algo concreto, me estás hablando de supuestos”, sentenció, dejando en claro su postura.