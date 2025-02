El DT de Aldosivi reveló por qué saludó de mala manera a Gago tras caer ante Boca: “Fue con bronca, pero…”

Boca llega entonado al partido de vuelta ante Alianza Lima por la fase 2 de la Copa Libertadores. El Xeneize de Fernando Gago, en una Bombonera más que caliente, venció agónicamente 2-1 a Aldosivi, equipo recientemente ascendido y que aún no pudo ganar desde su regreso a la Primera División, con tantos de Luis Advíncula y Miguel Merentiel mientras que Serrago había estampado el empate parcial.

Al finalizar el partido, tanto Gago como los futbolista fueron a saludar a los hinchas presentes en el estadio, quienes, en varios momentos, expresaron su enojo por el nivel de juego del equipo en los últimos partidos. De hecho, en el complemento, La Bombonera empezó a entonar el famoso cántico: "Jugadores...".

El cruce entre Yllana y Fernando Gago

Antes de celebrar con su público, Pintita, en un gesto de caballerosidad, se acercó a saludar a Andrés Yllana, entrenador de Aldosivi. Sin embargo, cuando parecía que todo iba a terminar sin incidentes, ambos se cruzaron. El DT de Boca le extendió la mano, Yllana lo saludó, pero luego tuvieron un breve intercambio de palabras. El entrenador del Tiburón le recriminó al entrenador xeneize por sus quejas sobre el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Por su parte, Gago, manteniendo la calma, levantó el pulgar derecho en señal de aprobación y continuó su camino hacia los vestuarios.

Ante las sospechas de lo que se dijeron ambos entrenadores, Yllana explicó lo sucedido y dejó en claro que no se peleó con Pintita: "Me saludó y capaz él interpretó que yo lo saludé mal, pero si hubieras perdido estaría igual de enojado. De todas formas no le quise faltar el respeto y mucho menos. Lo saludé con bronca pero no por él, era por haber perdido nada más", sentenció en diálogo con ESPN Fútbol 1.

Yllana explicó el saludó con bronca a Gago

Con esta victoria ante el conjunto marplatense, el Xeneize ya tiene la mente puesta en el próximo martes cuando reciba en La Bombonera, a las 21:30, a Alianza Lima. Además, con estos tres puntos, Boca alcanzó los 14 puntos en el torneo Apertura, logró su tercera victoria consecutiva y se acercó a un punto del líder, Estudiantes. Sin embargo, deberá esperar el resultado de Argentinos Juniors, que juega este lunes contra Independiente Rivadavia en La Paternal.