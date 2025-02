Benzema eligió al mejor jugador de la historia y no es Messi ni Cristiano: “Para mí es…”

El debate sobre quién es el mejor futbolista de la historia ha generado diversas opiniones a lo largo del tiempo. Algunos consideran a Lionel Messi, otros a Cristiano Ronaldo, mientras que también se mencionan a figuras legendarias como Pelé y Maradona. Además, muchos destacan a otras estrellas que han demostrado su calidad en el campo de juego.

Esta discusión que ya parecía haber tenido fin, la reavivó CR7 y de forma polémica, ya que en una entrevista con el periodista español Edu Aguirre en La Sexta, el astro portugués dejó en claro quién es el mejor y también demostró su manera de pensar: “Creo que soy el jugador más completo que ha existido. Es mi opinión. Hago todo en el fútbol: juego bien de cabeza, tiro bien las faltas, con el pie izquierdo, soy rápido, fuerte, salto alto. Hay gustos personales, algunos prefieren a Messi, Pelé o Maradona. Lo entiendo y lo respeto, pero decir que Cristiano no es completo es una mentira. Soy el más completo. No vi a nadie mejor que yo", afirmó.

Recientemente, tras las declaraciones del futbolista del Al Nassr, tanto Rodrigo De Paul como Ronaldo Nazário se pronunciaron en favor de Messi, afirmando que para ellos no hay duda de que el argentino es el mejor. Sin embargo, quien también dio su opinión al respecto fue Karim Benzema, quien compartió equipo con el Bicho en el Real Madrid y se ha enfrentado en múltiples ocasiones a Leo. En esta oportunidad, el delantero francés eligió a su propio favorito como el mejor jugador de la historia, y para sorpresa de todos, no fue ni el astro argentino ni el portugués.

"Yo creo que cada uno puede decir lo que quiera. Si él piensa que es el mejor de la historia, pues es él. Hay muchos futbolistas, pero para mí el mejor es Ronaldo Nazario de Brasil. Cristiano es lo que es, pero a mí no me gusta hacer comparación entre jugadores porque creo que cada uno tiene su historia y él tiene la suya. Es muy bueno", sentenció el ganador del Balón de Oro en 2022 en diálogo con TNT Sports después de la contundente victoria por 4-1 de su equipo contra Al-Hilal.

Benzema eligió a Ronaldo Nazario como el mejor de la historia. (Foto: archivo)

Karim Benzema y Cristiano Ronaldo compartieron equipo en el Real Madrid desde la temporada 2009/2010 hasta la campaña 2017/2018. Durante ese tiempo, lograron juntos cuatro títulos de la UEFA Champions League, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Copas del Rey, dos La Ligas y dos Supercopas de España.